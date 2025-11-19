Μαρινάκης: Η αξιοπιστία άνοιξε τον δρόμο για τις επενδύσεις στην Ελευσίνα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στη συμφωνία για το λιμάνι της Ελευσίνας, ανέφερε σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ 100,3 ότι δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά συνέχεια στρατηγικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπως η ανακήρυξη ΑΟΖ με την Ιταλία και οι ενεργειακές συνεργασίες που μετατρέπουν την Ελλάδα σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο.

Μιλώντας για τα ενεργειακά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει τον ταχύτερο ρυθμό αύξησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ευρώπη και πως έργα, όπως η επέκταση της Ρεβυθούσας και άλλες ενεργειακές υποδομές, έχουν ξεκινήσει πριν από το 2024. Υπογράμμισε ότι οι προσπάθειες αυτές αποφέρουν οικονομικά και γεωπολιτικά οφέλη, ενώ η πιθανή ενεργειακή αξιοποίηση κοιτασμάτων θα δημιουργούσε πολλές θέσεις εργασίας.

Για τις αμερικανικές επενδύσεις και τη συμμετοχή της DFC στο project της ΟΝΕΧ στην Ελευσίνα, ανέφερε πως όλα αυτά δεν θα υλοποιούνταν αν η Ελλάδα δεν είχε ανακτήσει αξιοπιστία. Επίσης απέρριψε την κριτική περί «στρατηγικής ήττας» μετά την εκλογή Τραμπ, υπογραμμίζοντας τη σειρά σημαντικών συμφωνιών που έχουν υπογραφεί.

Στην εξωτερική πολιτική, δήλωσε ότι η στάση της Ελλάδας έναντι της Ουκρανίας βασίζεται στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και πως η υποκρισία όσων καταδικάζουν την εισβολή στην Κύπρο αλλά όχι στην Ουκρανία πρέπει να αναδειχθεί. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ελλάδα δεν είχε εναλλακτική από την ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή πολιτική για το ρωσικό φυσικό αέριο.

Στο ζήτημα των τιμών ενέργειας, είπε ότι η Ελλάδα διαθέτει το 10ο φθηνότερο ρεύμα λιανικής στην Ευρώπη και ότι η κυβέρνηση έχει δαπανήσει πάνω από 12 δισ. ευρώ σε επιδοτήσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ανακοίνωσε δε ότι αναμένονται νέα μέτρα στήριξης για επιχειρήσεις υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης και τόνισε πως η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τη συνολική ακρίβεια με αύξηση εισοδημάτων, με μείωση φόρων και με αύξηση των θέσεων εργασίας.

Επιπρόσθετα αναφέρθηκε εκτενώς στην πορεία της οικονομίας και πιο συγκεκριμένα στην άνοδο του μέσου μισθού κατά 28% (11% πραγματική), στη σημαντική μείωση της ανεργίας, στην αύξηση των εξαγωγών, στον διπλασιασμό των άμεσων ξένων επενδύσεων και στις μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη που μειώνουν σημαντικά τον χρόνο απονομής. Τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα πλέον αναπτύσσεται ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι δεν τίθεται ζήτημα «να ξεμείνει από πόρους» μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σχολίασε δε τις δηλώσεις Θρασκιά και άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για «ασάφεια στρατηγικής» και για «πολιτική διπλής βάρκας».

Σχετικά με το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός παρουσιάζει αυτοαναφορικότητα χωρίς αυτοκριτική και ότι δεν πρέπει να ξεχαστούν τα γεγονότα της περιόδου 2015.