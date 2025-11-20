#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η ΕΑΔΕ έχει ήδη αποστείλει εξώδικη επιστολή προς την εταιρεία και καταγγελία προς τη Διεύθυνση Εποπτείας Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος, ζητώντας την άμεση ανάκληση της πρακτικής και την αποτροπή επανάληψής της.

ΕΑΔΕ: Προσοχή στα «δώρα» με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, εξώδικο σε πλατφόρμα

Δημοσιεύθηκε: 20 Νοεμβρίου 2025 - 11:37

Η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ) με ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι παρακολουθεί στενά τους τρόπους διάθεσης ασφαλιστικών προϊόντων και ενημερώνει τους πολίτες σχετικά με πρακτικές που ενδέχεται να επηρεάζουν αρνητικά την ορθή επιλογή τους σχετικά με τις ασφαλιστικές καλύψεις.

Πρόσφατα εντοπίστηκε προωθητική ενέργεια μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας διανομής ασφαλιστικών προϊόντων και με προβολή σε μεγάλα μέσα πανελλαδικής εμβέλειας, κατά την οποία νέοι πελάτες λάμβαναν ως «προνόμιο» συγκεκριμένα δώρα ή προνομιακές υπηρεσίες με προϋπόθεση την αγορά ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Η ΕΑΔΕ έχει ήδη αποστείλει εξώδικη επιστολή προς την εταιρεία και καταγγελία προς τη Διεύθυνση Εποπτείας Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος, ζητώντας την άμεση ανάκληση της πρακτικής και την αποτροπή επανάληψής της, ενώ ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό πως σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4583/2018 («Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Απαιτήσεις Παροχής Πληροφοριών»), οι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων απαγορεύεται να χρησιμοποιούν αθέμιτες, παράνομες ή παραπλανητικές πρακτικές, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

• την προσφορά δώρων ή ωφελημάτων με στόχο την προσέλκυση πελατολογίου

• την παραπλανητική παρουσίαση καλύψεων ή τιμολογίων

• την διάκριση μεταξύ πελατών με ίδιες προϋποθέσεις ασφάλισης

Τέτοιες πρακτικές ενδέχεται να αποπροσανατολίσουν τον καταναλωτή, οδηγώντας τον σε επιλογές που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές του ανάγκες και στο συμφέρον του.

Η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος, καλεί τους καταναλωτές να ενημερώνονται προσεκτικά για τα ασφαλιστικά προϊόντα που επιλέγουν, να ζητούν πλήρη και σαφή πληροφόρηση για τις καλύψεις και το κόστος τους, και να αποφεύγουν να επηρεάζονται από προωθητικές ενέργειες που συνδέουν την επιλογή ασφαλιστηρίου με δώρα ή ευεργετήματα.

 

