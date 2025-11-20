ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένες οι διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα το Σεπτέμβριο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα προσωρινά μηνιαία στοιχεία κίνησης καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικών καταλυμάτων σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια), για τον μήνα αναφοράς Σεπτέμβριο 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της σχετικής έρευνας, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025 οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα ανήλθαν σε 5.085.544 και οι διανυκτερεύσεις σε 23.311.959, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, κατά 0,7% στις αφίξεις και 0,9% στις διανυκτερεύσεις.

Ειδικότερα, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρατηρήθηκε αύξηση 0,5% στις αφίξεις και 0,8% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών.

Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 1,6% και 2,3%, αντίστοιχα.

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις στο σύνολο των καταλυμάτων, παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 82,4% και 90,1%, αντίστοιχα. Η μέση συνολική διανυκτέρευση για το μήνα Σεπτέμβριο 2025, ανήλθε σε 4,6 ημέρες

Δείτε εδώ τα αναλυτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ