Κικίλιας: Στρατηγική επένδυση η Ελευσίνα, η διάταξη αφορά μόνο το ναυπηγείο

«Το λιμάνι της Ελευσίνας είναι μια στρατηγικής σημασίας επένδυση. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η νομοθετική πρωτοβουλία από το Υπουργείο Ανάπτυξης, αφορά αποκλειστικά τη χρήση του ναυπηγείου της Ελευσίνας. Δηλαδή, τη δυνατότητα χρήσης των εκτάσεων του ναυπηγείου σε ό,τι έχει να κάνει με παραπίπτουσες λειτουργίες, λιμενικές λειτουργίες, αποθήκευσης, ενεργειακές κ.λπ.», δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τ/σ ΣΚΑΪ και στους δημοσιογράφους, Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο.

Όπως σημείωσε, «Σε κάθε περίπτωση, η παραχώρηση ενός λιμένα αφορά μια διαδικασία η οποία πρέπει να έχει πλήρεις όρους παραχώρησης. Που σημαίνει ότι ή θα είναι προϊόν μιας διαγωνιστικής διαδικασίας ή με ένα άλλο επενδυτικό σχήμα, δηλαδή G2G, έτσι ώστε να είμαστε και συμβατοί στο πλαίσιο της νομιμότητας στο οποίο πρόκειται να κινηθούμε».

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει ζήτημα με την Cosco και τις υπογραφές της ελληνικής πλευράς, ο κ. Κικίλιας απάντησε ότι δεν απαντά σε φήμες, επισημαίνοντας ότι «οι συμφωνίες είναι αυτές που είναι για να τηρούνται από όλες τις πλευρές».

Στη συνέχεια, μιλώντας για τις επενδυτικές και γεωοικονομικές εξελίξεις, τόνισε ότι «το 80% - 90% του παγκόσμιου εμπορίου γίνεται δια θαλάσσης. Όποιος, λοιπόν, ελέγχει τις θαλάσσιες οδούς και τις λιμενικές υποδομές, ουσιαστικά κυριαρχεί στον πλανήτη. Η Ελλάδα έχει κομβικά λιμάνια, κομβικές λιμενικές υποδομές για τις χρήσεις αυτές και είναι προφανές ότι αυτός ο οποίος θα έρθει και θα κάνει στην Ελλάδα τέτοιες επενδύσεις, όπως έχουν γίνει και στο παρελθόν στο λιμάνι του Πειραιά και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, θα έχει προφανώς τη δυνατότητα να κυριαρχεί και στο οικονομικό, ενεργειακό επίπεδο».

Ειδικότερα, για τον ρόλο του ελληνικού στόλου, σημείωσε ότι από τη στιγμή που «αποτελεί το 20% του παγκόσμιου στόλου, είναι η πιο ισχυρή δύναμη στον πλανήτη στην ποντοπόρο ναυτιλία και αυτό είναι τεράστιο επίτευγμα των Ελλήνων. Σε κάθε διαπραγμάτευση, λοιπόν, είναι ισχυρός, ενισχυτικός παράγοντας. Και για τα ενεργειακά, προκειμένου να μεταφερθεί το αμερικανικό LNG από τις ακτές της Αμερικής στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στην Ευρώπη και με τις συμφωνίες που υπεγράφησαν για τους ανάστροφους αγωγούς στην Αλεξανδρούπολη, να αποθηκευτεί το LNG στα ελληνικά FSRU και να γίνει η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος, απαιτείται ο ελληνικός στόλος».

Αναφερόμενος στο επενδυτικό ενδιαφέρον σημείωσε ότι «οι επενδύσεις, αν και εφόσον θα έρθουν από την αμερικανική πλευρά, θα είναι ιδιωτικές επενδύσεις. Θα σημαίνουν ανάπτυξη, πλούτο για τη χώρα μας, νέες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη των επαγγελμάτων αυτών που σχετίζονται με τον ναυπηγικό κλάδο και μια βαριά βιομηχανία, την οποία έχει ανάγκη η χώρα».

Πρόσθεσε, δε, ότι «υπάρχει ένα ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών και ένα επενδυτικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, σε αυτά τα 7 χρόνια διακυβέρνησης, έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ να έρθουν ξένες επενδύσεις στη χώρα. Ο στόχος μας είναι η ευημερία της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικογένειας. Μπορούν αυτές οι επενδύσεις να έχουν αποτύπωμα; Μπορούν να επηρεάσουν τη ζωή των πολιτών; Πιστεύω πως ναι».

Τέλος, για τη διάσταση της άμυνας και της αμυντικής βιομηχανίας τόνισε ότι «ένα λιμάνι μπορεί να έχει διάφορες χρήσεις. Χρήσεις εμπορικές, ενεργειακές, αλλά να είναι και λιμάνι πολεμικών πλοίων. Γίνεται μια προσπάθεια πολύ σημαντική στα ελληνικά ναυπηγεία, με επενδύσεις τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να αρχίσουμε σιγά σιγά να αποκτούμε και εμείς ένα κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας το οποίο χάσαμε για πολλές δεκαετίες. Οι γείτονές μας, οι Τούρκοι, έχουν μια σχεδόν αυτόνομη αμυντική βιομηχανία και έχει έρθει η ώρα, οι διαγωνισμοί που θα γίνουν για τα μεγάλα σκάφη ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού ή για πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, να εμπλέξουν τα ελληνικά ναυπηγεία».