Βαθιά ανάσα με πλεόνασμα 1,1 δισ. ευρώ για τον ΕΦΚΑ

Επιπλέον έσοδα κατά 997 εκατ. ευρώ κυρίως από τις ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ «τίναξαν» τον προϋπολογισμό του 2025 για τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) εκτός πρόβλεψης, χαρίζοντας βέβαια έναν ευχάριστο πονοκέφαλο στο οικονομικό επιτελείο.

Για το 2026, τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές εκτιμώνται επίσης αυξημένα, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση της απασχόλησης, του κατώτατου αλλά και του μέσου μισθού, τη χρήση της ψηφιακής κάρτας αλλά και την αύξηση των μισθών σε δημόσιους υπαλλήλους και σώματα ασφαλείας.

Για το τρέχον έτος, τα συνολικά έσοδα των Ασφαλιστικών Ταμείων, της ΔΥΠΑ, του ΕΟΠΥΥ, του ΟΠΕΚΑ και του ΝΑΤ, εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 54,148 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,982 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο.

Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές, τα οποία αυξήθηκαν κατά 997 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη βελτίωση των μισθών και της απασχόλησης, ως αποτέλεσμα του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας, στην εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και στις μισθολογικές αυξήσεις στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.

Αντίστοιχα, βέβαια, αυξημένες και εκτός στόχου αναμένεται να είναι τελικά και οι δαπάνες, με το τρέχον έτος να κλείνει με επιπλέον 985 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του προϋπολογισμού, φτάνοντας τα 52,152 δισ. ευρώ.

Η εικόνα αυτή οφείλεται κυρίως στον ΕΟΠΥΥ και την καταβολή 912 εκατ. ευρώ προς τα νοσοκομεία (στο πλαίσιο της εφαρμογής του συστήματος DRG), στο 250άρι προς τους συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων από τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΠΕΚΑ, αλλά και στην αύξηση των συνταξιούχων.

Σχεδόν στα ίδια επίπεδα το πλεόνασμα του 2026

Με πλεόνασμα, λίγο μικρότερο από το φετινό, εκτιμάται ότι θα κλείσει και ο προϋπολογισμός του 2026, όσον αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία. Συγκεκριμένα, το ισοζύγιο των ασφαλιστικών ταμείων (κατά ESA) για το 2026 προβλέπεται να παρουσιάσει πλεόνασμα ύψους 1,107 δισ. ευρώ, και μείωση κατά 159 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις εκτιμήσεις για το οικονομικό έτος 2025.

Ειδικότερα, τα έσοδα προβλέπεται να είναι αυξημένα κατά 1,299 δισ. ευρώ κυρίως λόγω της αύξησης κατά 916 εκατ. ευρώ των εισπράξεων από ασφαλιστικές εισφορές (συμπεριλαμβανομένων αυτών από ρυθμίσεις οφειλών), γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο:

στην αύξηση των μισθών και της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, ως αποτέλεσμα του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας,

στην περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού,

στην εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και

στις μισθολογικές αυξήσεις στον δημόσιο τομέα.

Επιπρόσθετα, αύξηση κατά 464 εκατ. ευρώ προβλέπεται να παρουσιάσουν οι μεταβιβάσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό, κυρίως για την κάλυψη των παροχών κύριας σύνταξης.

Οι δαπάνες

Αντίστοιχα, αυξημένο κατά 1,459 δισ. ευρώ εκτιμάται για το 2026 και το σύνολο των δαπανών του ΕΦΚΑ, σε σχέση με το 2025. Αναλυτικά, η δαπάνη των κύριων συντάξεων προβλέπεται να είναι αυξημένη κατά 1,153 δισ. ευρώ ως αποτέλεσμα:

Της αύξησης των συντάξεων με βάση το ποσοστό που προκύπτει από τον μέσο όρο του ετήσιου ποσοστού μεταβολής του ΑΕΠ και του ποσοστού μεταβολής του μέσου ετήσιου πληθωρισμού, διά δύο. Η συνολική δαπάνη προβλέπεται να ανέλθει σε 629 εκατ. ευρώ περίπου, λαμβανομένου υπόψη του μη συμψηφισμού του 50% της αύξησης των συντάξεων με την προσωπική διαφορά και

περίπου, λαμβανομένου υπόψη του μη συμψηφισμού του 50% της αύξησης των συντάξεων με την προσωπική διαφορά και Της προβλεπόμενης αύξησης του ρυθμού απονομής νέων συντάξεων. Αυτή για τις επικουρικές συντάξεις προβλέπεται επίσης υψηλότερη κατά 186 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2025, καθ’ όσον αναμένεται να εντατικοποιηθούν εντός του 2026 οι εκκαθαρίσεις που αφορούν σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης και να καταβληθούν τα σχετικά αναδρομικά ποσά στους δικαιούχους.

Επιπρόσθετα, αύξηση κατά 205 εκατ. ευρώ αναμένεται να παρουσιάσει η δαπάνη για τις προνοιακές παροχές και ειδικότερα: (α) η δαπάνη για τις εφάπαξ συνταξιοδοτικές παροχές λόγω της εκτιμώμενης αύξησης του αριθμού των συνταξιοδοτήσεων, κυρίως του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και (β) η δαπάνη για τα επιδόματα που είναι συνδεδεμένα με το ύψος των κατώτατου μισθού (επιδόματα ασθένειας, μητρότητας, ατυχήματος, εορτών και αδείας κ.λπ.).

Τέλος, επισημαίνεται ότι στη δαπάνη για προνοιακές παροχές ύψους 1,846 δισ. ευρώ για το έτος 2026 περιλαμβάνεται ποσό ύψους 303 εκατ. ευρώ για την καταβολή της κοινωνικής ενίσχυσης ύψους 250 ευρώ σε συνταξιούχους και σε δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων που καταβάλλονται από τον ΕΦΚΑ.