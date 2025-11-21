Πάνω από 700 θέσεις εργασίας στην «Ημέρα Καριέρας» ΔΥΠΑ στη Δράμα

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει την 48η «Ημέρα Καριέρας» στη Δράμα, το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο Hydrama Grand Hotel (Αγίας Βαρβάρας 11, Τ.Κ. 66131), από τις 10:00 έως τις 18:00, προσφέροντας στους πολίτες ουσιαστικές ευκαιρίες απασχόλησης και άμεσης διασύνδεσης με την αγορά εργασίας.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν 30 επιχειρήσεις, αναζητώντας υποψήφιους για πάνω από 700 θέσεις εργασίας, που καλύπτουν ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και επιπέδων εμπειρίας — από υψηλής εξειδίκευσης έως γενικών καθηκόντων.

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη διεύθυνση:

https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-dypa-drama-2025

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα:

να γνωρίσουν από κοντά τις επιχειρήσεις

να συζητήσουν για διαθέσιμες θέσεις που ταιριάζουν στα προσόντα τους

να λάβουν μέρος σε άμεσες συνεντεύξεις με στελέχη ανθρώπινου δυναμικού.

Συνιστάται στους συμμετέχοντες να έχουν μαζί τους αρκετά αντίγραφα του βιογραφικού τους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, εξειδικευμένα στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ), θα ενημερώνουν τους πολίτες για τις δράσεις και πρωτοβουλίες της ΔΥΠΑ που στηρίζουν όσους βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας.

Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως:

χονδρικό και λιανικό εμπόριο

βιομηχανίες τροφίμων και γάλακτος

οινοποιεία – τρόφιμα – ζαχαροπλαστική – άρτος

κατασκευές – ενέργεια

παροχή υπηρεσιών υγείας

τηλεπικοινωνίες

τουρισμός και φιλοξενία.

Ενδεικτικές ειδικότητες που αναζητούνται:

Υψηλής εξειδίκευσης:

ηλεκτρολόγοι & μηχανολόγοι μηχανικοί

μεταλλειολόγοι μηχανικοί

τεχνολόγοι τροφίμων

χημικοί

οινολόγοι.

Μεσαίας εξειδίκευσης – τεχνικά/διοικητικά καθήκοντα:

χειριστές μηχανημάτων

βαφείς, φανοποιοί

υπάλληλοι γραφείου

λογιστές

σύμβουλοι τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης

υπάλληλοι αποθήκης

οδηγοί

εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, ειδικοί παιδαγωγοί, κοινωνικοί λειτουργοί

νοσηλευτικό προσωπικό.

Γενικών καθηκόντων και τουρισμός:

εργάτες παραγωγής

συσκευαστές τροφίμων

προσωπικό καθαριότητας

πωλητές

θέσεις σε όλο το φάσμα της φιλοξενίας και του τουρισμού.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr

Πληροφορίες για τη ΜΕΜΜΕ: https://www.dypa.gov.gr/memme