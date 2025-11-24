Οι επτά φιναλίστ του διαγωνισμού FinQuest

Με την ΙΒΜ, τη Microsoft και την EPAM ενώνει τις δυνάμεις της η Alpha Bank για την ανάδειξη και βράβευση των νικητών του διαγωνισμού FinQuest, που ολοκληρώνεται στις 25 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του Innovation Day της Alpha Bank.

Με προτάσεις βασισμένες σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (AI), startups και scaleups από όλον τον κόσμο, κατέθεσαν λύσεις που μπορούν να ενισχύσουν το ψηφιακό αποτύπωμα των τραπεζικών υπηρεσιών, να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών και να φέρουν την καινοτομία στην καρδιά της τραπεζικής καθημερινότητας.

Από αυτές, τρεις προτάσεις θα διεκδικήσουν τα μεγάλα βραβεία: η Alpha Bank θα απονείμει το πρώτο βραβείο που συνοδεύεται από το ποσό των 15.000 Ευρώ, η ΙΒΜ θα δώσει το δεύτερο, ενώ η Microsoft προσφέρει το τρίτο βραβείο, ένα πακέτο υπηρεσιών και εργαλείων, ειδικά για startups. Παράλληλα, η EPAM θα προσφέρει και στους τρεις νικητές 3 εβδομάδες δωρεάν συμβουλευτικής, στο πεδίο της τεχνολογίας.

Το «ταξίδι» του FinQuest

Ο διαγωνισμός Finquest έκανε μία εντυπωσιακή αρχή, καθώς προσέλκυσε τη συμμετοχή πολλών νεοφυών επιχειρήσεων, που υπέβαλαν την αίτησή τους, αποκαλύπτοντας τη δυναμική του οικοσυστήματος, ως προς την προώθηση των νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης. Οι συμμετέχοντες μπορούσαν να επιλέξουν την υποβολή προτάσεων σε μία από τις πέντε θεματικές κατηγορίες του διαγωνισμού: AI Solutions for Banking Innovation, AI Family Ecosystem, Travel, Smart Living Financial Tools και Employee Training.

Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, η επιτροπή αξιολόγησης επέλεξε 7 φιναλίστ και από αυτούς η κριτική επιτροπή θα αναδείξει τους 3 τελικούς νικητές. Οι εφτά φιναλίστ παρακολούθησαν ένα δίμηνο απαιτητικό και εντατικό πρόγραμμα επιτάχυνσης, που περιελάμβανε mentoring, workshops, networking και συνεχή υποστήριξη. Η τελική φάση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του 1ου Innovation Day, που διοργανώνει η Alpha Bank στις 25 Νοεμβρίου, όπου οι 7 εταιρείες θα παρουσιάσουν μπροστά στην κριτική επιτροπή την πρότασή τους, με σκοπό να διεκδικήσουν ένα από τα τρία πρώτα βραβεία.

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από τα στελέχη της Alpha Bank, Σπύρο Τζαμτζή, Chief Information Officer, Μάριο Καλότυχο, Chief Of Strategy and Investments, και Βιργινία Σώκου, Director Digital Sales & Customer Experience, ενώ επίσης συμμετέχουν στελέχη κορυφαίων εταιριών τεχνολογίας, όπως οι Δημήτρης Πρίμπας, General Manager Greece and Cyprus της IBM, Γιάννα Ανδρονοπούλου, General Manager, Greece, Cyprus, Malta της Microsoft αλλά και οι Roberto Zuccaro, Strategic Investments Lead της UniCredit, Μάρκος Βερέμης, Founding Partner της BigPi Ventures, και Γ. Δουκίδης, Καθηγητής Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Σχολή Διοίκησης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

O Μιχάλης Τσαρμπόπουλος, Chief Digital and Technology Officer της Alpha Bank δήλωσε: «Οι προτάσεις που λάβαμε φέτος ανέδειξαν τον υψηλό βαθμό τεχνολογικής ωριμότητας και τη δυναμική των λύσεων που αναπτύσσονται διεθνώς στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ως Τράπεζα, παραμένουμε προσηλωμένοι στη στήριξη του οικοσυστήματος των νεοφυών εταιρειών, υιοθετώντας τεχνολογίες που επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και δημιουργούν ουσιαστική αξία για τους πελάτες μας. Ο νικητής θα έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί μαζί μας, ανοίγοντας τον δρόμο για την από κοινού διαμόρφωση καινοτόμων λύσεων, με το βλέμμα στο μέλλον».

Ο Δημήτρης Πρίμπας, Διευθύνων Σύμβουλος ΙΒΜ Ελλάδας και Κύπρου δήλωσε: «Στην IBM, πιστεύουμε βαθιά ότι η καινοτομία γεννιέται όταν οι σωστές ιδέες συναντούν το κατάλληλο περιβάλλον υποστήριξης. Γι’ αυτό και στηρίζουμε ενεργά το FinQuest της Alpha Bank, έναν διαγωνισμό που αναδεικνύει το ταλέντο, τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματική τόλμη των ελληνικών και κυπριακών νεοφυών επιχειρήσεων. Το φετινό ταξίδι του FinQuest απέδειξε ότι το οικοσύστημά μας διαθέτει εξαιρετικό δυναμισμό που μπορεί να αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία νέας αξίας».

Η Γιάννα Ανδρονοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας δήλωσε: «Η καινοτομία και η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας εποχής των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Μέσα από τον διαγωνισμό FinQuest, βλέπουμε πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τεχνολογίες αιχμής για να προσφέρουν λύσεις που βελτιώνουν την εμπειρία των πελατών, ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και φέρνουν την καινοτομία στην καθημερινότητα των τραπεζικών υπηρεσιών. Στηρίζουμε ενεργά το οικοσύστημα της καινοτομίας, προσφέροντας εργαλεία και υπηρεσίες που βοηθούν τις νέες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να διακριθούν διεθνώς. Συγχαρητήρια σε όλους τους φιναλίστ που με το όραμα και τη δημιουργικότητά τους διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου».

Γνωρίστε τους φιναλίστ

Οι φιναλίστ του FinQuest 2025 αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς κλάδους, αλλά μοιράζονται ένα κοινό στοιχείο: χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη, πιο αποτελεσματική και πιο ανθρώπινη.

dikaio — Η τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία του δικαίου

Η dikaio.ai είναι μία καινοτόμος πλατφόρμα που καθιστά την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία εύκολα προσβάσιμη και κατανοητή, για νομικούς και ιδιώτες. Επιτρέπει αναζήτηση νομοθεσίας και αποφάσεων, καθώς και ανάλυση, σύνταξη και μετάφραση εγγράφων. Έτσι, αυτοματοποιεί χρονοβόρες διαδικασίες και ενισχύει την αποτελεσματικότητα του νομικού έργου.

Agrinow — Βιωσιμότητα και διαφάνεια στον αγροτικό κόσμο

Η Agrinow είναι μια ΑΙ πλατφόρμα που υποστηρίζει τον γεωργικό τομέα, συνδέοντας αγρότες και

επιχειρήσεις, με το εποχιακό ή μόνιμο προσωπικό που χρειάζονται. Προσφέρει μία απλή και φιλική

εμπειρία, βοηθώντας στην εύρεση κατάλληλων υποψηφίων γρήγορα και αποτελεσματικά. Παράλληλα, διευκολύνει τη διαχείριση εγγράφων και πληρωμών με διαφάνεια και βιωσιμότητα.

Dry Runz — Εκπαίδευση κοντά στην πραγματικότητα

Η Dry Runz προσφέρει στις επιχειρήσεις ένα εργαλείο για ρεαλιστική προσομοίωση εκπαιδεύσεων με ΑΙ. Μέσα από ευέλικτα σενάρια, οι ομάδες εξασκούν δεξιότητες επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων, με αποτέλεσμα η εκπαίδευση να γίνεται πιο ανθρώπινη, πρακτική και αποτελεσματική.

eFrontiers — Gamification και AI για την οικονομική εκπαίδευση

Η eFrontiers μετατρέπει τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση σε εμπειρία, προσφέροντας μία white-label πλατφόρμα για τράπεζες και οργανισμούς. Μέσα από gamified learning και AI insights, βοηθά τους πελάτες να εκπαιδεύονται πιο αποτελεσματικά. Επίσης δημιουργεί δυναμικά και εξατομικευμένα οικονομικά προφίλ για κάθε χρήστη, με βάση τις ανάγκες και τα πιθανά του ενδιαφέροντα.

Travelr — Το “έξυπνο” ταξίδι της νέας fintech εποχής

Η Travelr φέρνει επανάσταση στα επαγγελματικά ταξίδια, μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών ταξιδιών, που περιλαμβάνει κρατήσεις πτήσεων, ξενοδοχείων, ακτοπλοϊκών,

καθώς και διαχείριση εξόδων. Με τη χρήση AI και Big Data βρίσκει τις πιο συμφέρουσες προσφορές, αυτοματοποιεί διαδικασίες και μειώνει κόστος και χρόνο.

myTeam — Οικονομική διαχείριση για τον αθλητισμό

Η myTeam είναι μία κορυφαία πλατφόρμα ψηφιοποίησης αθλητικών συλλόγων. Η αποστολή της είναι να εξοικονομεί χρόνο και να προσφέρει άμεση πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε οι ομάδες να εστιάζουν στην ανάπτυξή τους. Ξεχωρίζει γιατί συνδυάζει διαχείριση με fintech λειτουργίες,

όπως πληρωμές, συνδρομές και οικονομικές αναφορές.

nettle — Οι “ψηφιακοί τραπεζίτες” του μέλλοντος

Η nettle αποτελεί μία startup που παρέχει μία πλατφόρμα επεξεργασίας δεδομένων και αυτόνομης ροής εργασιών, αξιοποιώντας AI και 3D τεχνολογία για τη δημιουργία ψηφιακών συμβούλων. Οι σύμβουλοι αλληλεπιδρούν με πελάτες σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας μία phygital εμπειρία που ενώνει τον φυσικό με τον ψηφιακό κόσμο. Έτσι, μειώνονται τα λειτουργικά κόστη και ενισχύεται η εμπιστοσύνη των πελατών.