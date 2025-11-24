Εξοικειωμένοι με την Τεχνητή Νοημοσύνη οι Ελληνες, οι βασικές ανησυχίες

Η NielsenIQ παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας NIQ AI Survey 2025, που διεξήχθη σε 15 χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και Αφρικής, με στόχο να αποτυπώσει τις στάσεις, τις προσδοκίες και τις ανησυχίες των πολιτών απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI).

Στην Ελλάδα, η εξοικείωση με την AI είναι υψηλή, με το 85% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι είναι «πολύ» ή «αρκετά» εξοικειωμένοι με τον όρο. Ωστόσο, η εμπιστοσύνη παραμένει περιορισμένη: μόλις 30% δηλώνουν ότι εμπιστεύονται την AI να λαμβάνει αποφάσεις που τους αφορούν προσωπικά – ποσοστό αντίστοιχο με τον μέσο όρο της περιοχής.

Κύρια ευρήματα για την Ελλάδα:

Χρήση AI : Οι Έλληνες χρησιμοποιούν την AI κυρίως για ψυχαγωγία (54%) , εργασία (44%) και εκπαίδευση (40%) , ενώ η χρήση σε δημόσια διοίκηση και υγεία παραμένει χαμηλή.

: Οι Έλληνες χρησιμοποιούν την AI κυρίως για , και , ενώ η χρήση σε και παραμένει χαμηλή. Αλληλεπίδραση : Το 58% χρησιμοποιεί chatbots τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ενώ το 39% αλληλεπιδρά με AI - generated εικόνες/βίντεο .

: Το χρησιμοποιεί τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ενώ το αλληλεπιδρά με . Ανησυχίες : Οι μεγαλύτερες ανησυχίες αφορούν την παραπληροφόρηση (56%) , την απώλεια ιδιωτικότητας (42%) και τον κίνδυνο απώλειας θέσεων εργασίας (53%) .

: Οι μεγαλύτερες ανησυχίες αφορούν την , την και τον . Προσωποποίηση : Το 52% των Ελλήνων δηλώνει ότι αισθάνεται «παρακολουθούμενο» από την Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ το 43% ζητά μεγαλύτερη διαφάνεια .

: Το των Ελλήνων δηλώνει ότι αισθάνεται «παρακολουθούμενο» από την Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ το ζητά μεγαλύτερη . Δεδομένα : Οι Έλληνες είναι πιο πρόθυμοι να μοιραστούν ηλικία/φύλο (77%) και ιστορικό αγορών (67%) , αλλά λιγότερο πρόθυμοι να δώσουν φωτογραφίες (37%) ή τοποθεσία (50%) .

: Οι Έλληνες είναι πιο πρόθυμοι να μοιραστούν και , αλλά λιγότερο πρόθυμοι να δώσουν ή . Αγορές : Το 76% έχει συναντήσει AI εφαρμογές στο λιανεμπόριο, κυρίως μέσω οπτικής αναζήτησης , προτάσεων προϊόντων και φωνητικών βοηθών .

: Το έχει συναντήσει AI εφαρμογές στο λιανεμπόριο, κυρίως μέσω , και . Προσδοκίες: Το 64% πιστεύει ότι η AI θα βελτιώσει την καθημερινότητά του τα επόμενα 5 χρόνια, ενώ το 32% επιθυμεί η AI να ενισχύσει την παραγωγικότητα και την ευκολία στην καθημερινή ζωή

Συγκριτικά με άλλες χώρες: