Θεοδωρικάκος: Κάλεσμα στα κόμματα να στηρίξουν τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή

Ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε πως «όταν γίνονται αυτονόητα πράγματα, δεν υπάρχει κανένας λόγος υποχρεωτικά να διαφωνούμε».

Δημοσιεύθηκε: 24 Νοεμβρίου 2025 - 20:12

«Για να έχουμε μια ισχυρή κοινωνία συνοχής και αλληλεγγύης, οφείλουμε να παίρνουμε μέτρα και να στηρίζουμε έμπρακτα εκείνο το τμήμα της κοινωνίας που δυσκολεύεται στην καθημερινότητά του», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην 3η συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο: «Σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Ανταγωνισμού και λοιπές διατάξεις».

Ο κ. Θεοδωρικάκος κάλεσε για ακόμα μια φορά όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίξουν αυτό το νομοσχέδιο, τονίζοντας πως «όταν γίνονται αυτονόητα πράγματα, δεν υπάρχει κανένας λόγος υποχρεωτικά να διαφωνούμε». Τόνισε μάλιστα πως έχει μελετηθεί πολύ αυτή η μεταρρύθμιση, η οποία έχει δουλέψει σωστά σε αρκετές χώρες της Δύσης που την έχουν υιοθετήσει.

Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη ισχυρής καταναλωτικής συνείδησης και στη δύναμη του ενημερωμένου καταναλωτή, ο οποίος συμβάλλει στη σωστή λειτουργία της αγοράς και στην τελική διαμόρφωση των τιμών. Πρόσθεσε επίσης πως «θέλουμε ένα κράτος δίκαιου και ισχυρές Ανεξάρτητες Αρχές όπως αυτή για την προστασία του καταναλωτή και την εποπτεία της αγοράς. Μια Αρχή που θα προασπίζει τη νομιμότητα προς όφελος της κοινωνίας».

Για την αναγραφή της αρχικής τιμής στα προϊόντα, διευκρίνισε πως «θα αναγράφεται όταν έχει διαπιστωθεί ότι χωρίς λίγο και αιτία έχουν ξεφύγει κάποιες τιμές. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει εξήγηση της πορείας και της διαδρομής αυτού του προϊόντος μέχρι το ράφι».

Τέλος, για τη νομοθετική παρέμβαση που αφορά στην επέκταση των οικονομικών δραστηριοτήτων της ΟΝΕΧ στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε πως «μόνο μια αξία καθοδηγεί την απόφασή μας και αυτή είναι το εθνικό συμφέρον της πατρίδας μας».

