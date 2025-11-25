Πόσο χρόνο εξοικονομούν οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης

Τα αποτελέσματα της έκτης παγκόσμιας έρευνας Global Workforce of the Future του Ομίλου Adecco, στην οποία συμμετείχαν 37.500 εργαζόμενοι από 31 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, καταδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η τεχνητή νοημοσύνη (AI) στον σύγχρονο χώρο εργασίας. Η AI βρίσκεται τόσο στο επίκεντρο των ανησυχιών, όσο και των προσδοκιών των εργαζομένων, καθώς προσπαθούν να κατανοήσουν τον αντίκτυπό της στην εργασία τους. Οι ίδιοι τη βλέπουν ως βασικό παράγοντα αλλαγής στον τρόπο που εργάζονται, ενώ η εμπιστοσύνη στη χρήση της αυξάνεται συνεχώς, με ολοένα περισσότερους να αξιοποιούν τις δυνατότητές της για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ενίσχυση της παραγωγικότητας.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας

Το 76% των εργαζομένων αναμένει ότι η AI θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας , το 70% προβλέπει σημαντικό ανασχεδιασμό στους ρόλους και τα καθήκοντά τους, ενώ μόλις το 23% εκφράζει ανησυχία για πιθανή απώλεια της θέσης του.

. Το 77% των εργαζομένων αναφέρει ότι τους έχει επιτρέψει να εκτελέσουν εργασίες που πριν δεν ήταν δυνατές χωρίς τη χρήση της τεχνολογίας .

. Το 99% όσων νιώθουν καθημερινά ισχυρό σκοπό εντός του πλαισίου της εργασίας τους, σχεδιάζουν να παραμείνουν στον εργοδότη τους τον επόμενο χρόνο.

AI: Ευκαιρία ή πρόκληση για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας;

Η πλειονότητα των εργαζομένων παγκοσμίως βλέπει τις εξελίξεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη ως ευκαιρία. Το 76% αναμένει ότι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, ενώ 70% προβλέπει σημαντικό ανασχεδιασμό στους ρόλους τους και τα καθήκοντα τους. Μόλις το 23% εκφράζει ανησυχία για πιθανή απώλεια της θέσης του, στοιχείο που δείχνει ότι οι εργαζόμενοι επικεντρώνονται κυρίως στις ευκαιρίες που δημιουργούνται.

Στην Ελλάδα, παρότι το 58% πιστεύει ότι η AI δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας —ποσοστό χαμηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο— το 68% αναγνωρίζει ότι οι θέσεις εργασίας εξελίσσονται. Μόλις το 21% δηλώνει ότι έχει δει ή αναμένει αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση λόγω της ΑΙ.

Επιπλέον, το 77% των εργαζομένων παγκοσμίως αναφέρει ότι η AI τους έχει επιτρέψει να εκτελέσουν εργασίες που πριν δεν ήταν δυνατές χωρίς τη χρήση της τεχνολογίας, γεγονός που αναδεικνύει ότι η AI έχει ήδη αλλάξει – ή αναμένουν ότι θα αλλάξει – τις δραστηριότητες που εκτελούν και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τον ρόλο τους.

Η εξοικονόμηση χρόνου έχει προσθέσει αξία στην παραγωγικότητα;

Η τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύεται σε κορυφαίο πυλώνα της φετινής έρευνας. Οι εργαζόμενοι παγκοσμίως αναφέρουν ότι χάρη σε εκείνη εξοικονομούν κατά μέσο όρο 2 ώρες την ημέρα, διπλάσιο χρόνο σε σχέση με το 2024, όταν ο μέσος χρόνος εξοικονόμησης ήταν περίπου μία ώρα. Στην Ελλάδα, το αντίστοιχο διάστημα είναι 96 λεπτά την ημέρα.

Παράλληλα, η πεποίθηση ότι «τίποτα δεν με εμποδίζει να χρησιμοποιώ περισσότερο την AI» αυξήθηκε από 19% το 2024 σε 71% το 2025 σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, η αντίληψη αυτή δεν συνοδεύεται πάντα από αντίστοιχη αύξηση παραγωγικότητας, δημιουργώντας μια εμφανή αναντιστοιχία που χρήζει διερεύνησης.

Παρότι οι εργαζόμενοι αισθάνονται πιο αποδοτικοί, μόλις 1 στους 3 αξιοποιεί τον χρόνο που εξοικονομεί σε πιο ουσιαστικές εργασίες, ενώ οι περισσότεροι τον διοχετεύουν σε επαναλαμβανόμενα ή λιγότερο παραγωγικά καθήκοντα. Η αντίληψη για τα οφέλη σε χρόνο και παραγωγικότητα δεν ευθυγραμμίζεται πλήρως με τα πραγματικά αποτελέσματα που βλέπουν οι οργανισμοί. Παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν τον χρόνο αυτόν για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να αναλάβουν πιο ουσιαστικές εργασίες, οι τομείς στους οποίους απελευθερώνεται χρόνος δεν έχουν ακόμη μεταφραστεί σε μετρήσιμα οφέλη για την επιχείρηση (σύμφωνα με προηγούμενη έρευνα Business Leaders του Ομίλου Adecco, Ιούλιος 2025).

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει τη δέσμευση των εργαζομένων

Αναφορικά με τη δέσμευση των εργαζομένων σε έναν οργανισμό, η έρευνα δείχνει ότι η ενίσχυση του σκοπού αποτελεί καταλυτικό παράγοντα. Φαίνεται, μάλιστα, ότι το 99% όσων νιώθουν καθημερινά ισχυρό σκοπό εντός του πλαισίου της εργασίας τους, σκοπεύουν να παραμείνουν στον εργοδότη τους για τουλάχιστον έναν ακόμη χρόνο, σε αντίθεση με μόλις 53% όσων δεν αισθάνονται ανάλογη σύνδεση.

Η επαγγελματική ανάπτυξη αποτελεί πλέον βασικό παράγοντα παραμονής, καθώς τουλάχιστον 1 στους 3 εργαζομένους θα παρέμενε στην εταιρεία που βρίσκεται με πιο σαφείς προοπτικές εξέλιξης. Οι εργαζόμενοι για να μπορέσουν να αναπτύξουν ανθεκτικότητα, χρειάζονται μια σαφή και ξεκάθαρη αίσθηση σκοπού, που να συνδέει την εργασία τους με τους στόχους της εταιρείας. Και είναι τέτοια η επιρροή που αντιλαμβάνονται ότι έχει η ΑΙ στην εργασία τους, που όταν ερωτήθηκαν ποιοι μακροπρόθεσμοι παράγοντες επηρεάζουν περισσότερο την επαγγελματική τους ζωή, οι τρεις κορυφαίες απαντήσεις αφορούσαν την AI, ξεπερνώντας την οικονομική αβεβαιότητα και την ευελιξία στην εργασία. Οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται ότι λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων καλούνται να προσαρμοστούν, να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να αξιοποιήσουν νέα εργαλεία, ώστε η θέση τους να παραμείνει ανταγωνιστική.

Τα παραπάνω δεδομένα αναδεικνύουν τον πλέον κρίσιμο ρόλο που έχουν οι εταιρείες στην ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων, καθώς καλούνται να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες για ανάπτυξη δεξιοτήτων και κατάρτιση, διασφαλίζοντας ότι ταυτόχρονα οι οργανισμοί και οι εργαζόμενοι εξελίσσονται παράλληλα με την τεχνολογία.

Ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, VP Adecco & Head του Ομίλου Adecco σε Ελλάδα και Βουλγαρία δήλωσε σχετικά: «Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινότητας των εργαζομένων, με την εμπιστοσύνη γύρω από τις δυνατότητές της να ενισχύεται σταθερά. Οι οργανισμοί πρέπει να κατανοήσουν ότι η υιοθέτηση της ΑΙ δεν είναι πλέον προαιρετική – αποτελεί στρατηγική αναγκαιότητα η οποία μπορεί να μεταφραστεί σε αύξηση της παραγωγικότητας και σε πραγματική επιχειρησιακή αξία. Όμως, η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί για να οδηγήσει σε ουσιαστική αλλαγή. Ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει στο επίκεντρο κάθε μετασχηματισμού, εξέλιξης και ανάπτυξης. Οι οργανισμοί οφείλουν να καθορίσουν σαφείς προσδοκίες και παραμέτρους για τις νέες εργασίες που δημιουργούνται με τη χρήση AI, ώστε οι προσπάθειες των εργαζομένων να οδηγούν σε πραγματική αξία τόσο για τον ίδιο τον εργαζόμενο όσο και για τον οργανισμό».