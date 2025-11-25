#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Αγορά πολυτελούς κατοικίας: Ελλάδα όπως... Ιμπιζα και Μαγιόρκα

Σε τιμές συγκρίσιμες με ακριβές και ώριμες αγορές όπως της Τοσκάνης, του Ντουμπάι και της Ιμπιζα τα ελληνικά πολυτελή ακίνητα. Εντονο το αγοραστικό ενδιαφέρον, ισχυρές προοπτικές.

Δημοσιεύθηκε: 25 Νοεμβρίου 2025 - 14:17

Η Greece Sotheby's International Realty παρουσιάζει την πρώτη ολοκληρωμένη έρευνα της ελληνικής αγοράς πολυτελούς κατοικίας με βάση πραγματικά δεδομένα συναλλαγών. Η ανάλυση βασίζεται σε 250 συμμετέχοντες από τη βάση των 14.300 ενεργών επαφών της εταιρείας και επικυρώνεται από συναλλαγές ύψους €550 εκατομμυρίων.

Τα ευρήματα αποκαλύπτουν μια αγορά που σημειώνει σημαντική πρόοδο με τιμές συγκρίσιμες των κορυφαίων μεσογειακών προορισμών, αλλά με μερίδιο μόλις 2% της συνολικής μεσογειακής αγοράς των €50 δισ.

Η έρευνα καταγράφει υψηλό ποσοστό πρόθεσης αγοράς - το 63% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι σκοπεύει να αγοράσει ακίνητο στην Ελλάδα. Ωστόσο, ένας στους δύο εξετάζει παράλληλα και άλλες μεσογειακές αγορές, κυρίως την Ιταλία (15%), τη Γαλλία (10%) και την Ισπανία (9%). Η Ελλάδα ανταγωνίζεται πλέον ώριμους διεθνείς προορισμούς σε μια απαιτητική μεσογειακή σκηνή όπου οι παράγοντες υποδομής, θεσμικού πλαισίου και περιβαλλοντικής αειφορίας διαμορφώνουν τη μακροπρόθεσμη αξία. 

Ποσοτική απεικόνιση

●  Οι διεθνείς αγοραστές αντιπροσωπεύουν το 67% των συμμετεχόντων στην έρευνα, με κυριότερες αγορές προέλευσης τις ΗΠΑ (12%), το Ηνωμένο Βασίλειο (10%) και τη Γαλλία (8%). Οι Έλληνες αγοραστές αντιστοιχούν στο 33% του συνόλου.

● Ο ετήσιος όγκος συναλλαγών στην Ελλάδα εκτιμάται μεταξύ €800 εκατ. και €1 δισ. Η μεσογειακή αγορά πολυτελούς κατοικίας υπερβαίνει τα €50 δισ., γεγονός που υπογραμμίζει το σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης της χώρας.

«Αυτή είναι η πρώτη φορά που η ελληνική αγορά πολυτελούς κατοικίας αναλύεται με συνδυασμό πραγματικών δεδομένων συναλλαγών και δημοσκοπικής έρευνας. Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα έχει πετύχει τιμές συγκρίσιμες με ώριμες αγορές όπως η Μαγιόρκα και η Ίμπιζα. Το μερίδιο μας στη μεσογειακή αγορά παραμένει στο 2%, γεγονός που αναδεικνύει το σημαντικό δυναμικό ανάπτυξης. Η ολοκλήρωση του πολεοδομικού και χωροταξικού πλαισίου, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της διαφάνειας της αγοράς, θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση θεσμικών επενδύσεων σε αναπτύξεις πολυτελούς κατοικίας. Αυτή η εισροή κεφαλαίων θα δώσει στην αγορά το βάθος που της λείπει σήμερα», δηλώνει ο Σάββας Σαββαΐδης, Πρόεδρος και CEO της Greece Sotheby's International Realty. 

Τιμές και διεθνείς συγκρίσεις

Η ανάλυση τιμών σε δείγμα 2.145 ακινήτων από τη διεθνή βάση της Sotheby's International Realty αποκαλύπτει εντυπωσιακή σύγκλιση με κορυφαίους μεσογειακούς προορισμούς. Ενδεικτικές συγκρίσεις: 

Μαγιόρκα - Κέρκυρα: €9.900/m² έναντι €8.900/m²

Ίμπιζα - Μύκονος: €11.600/m² έναντι €10.800/m²

Πελοπόννησος - Τοσκάνη: €5.500/m² έναντι €4.000/m²

Αθηναϊκή Ριβιέρα - Ντουμπάι: €10.500/m² έναντι €12.600/m² (σημείο αναφοράς παράκτιας ανάπτυξης) 

Η Ελλάδα έχει προσεγγίσει τα επίπεδα τιμών ώριμων αγορών, χωρίς ακόμη να διαθέτει τον όγκο και την ποικιλία επιλογών τους. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ανάγκη για προσεκτική αποτίμηση και ποιοτική ενίσχυση της προσφοράς.

Sotheby’s International Realty | Μέσες τιμές πώλησης [τιμές σε ευρώ ανά m²]


Προφίλ και προϋπολογισμός αγοραστή

● Ο σύγχρονος αγοραστής πολυτελούς κατοικίας στην Ελλάδα είναι ώριμος, ενημερωμένος και επιλεκτικός. Η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα βρίσκεται μεταξύ 55-64 ετών (33,6%), ακολουθούμενη από την ομάδα 45-54 ετών (29,6%), με μέση ηλικία τα 54 έτη.

● Ο διάμεσος προϋπολογισμός διαμορφώνεται στα €2,5 εκατομμύρια. Το 87% των αγοραστών κινείται στο εύρος €1-5 εκατ. και το 13% πάνω από αυτό.

● Οι Έλληνες αγοραστές προτιμούν την Αθηναϊκή Ριβιέρα και τα Βόρεια Προάστια (42%), τις Κυκλάδες (28%), την Πελοπόννησο (15%) και τα Ιόνια νησιά (10%). Οι διεθνείς αγοραστές επιλέγουν τις Κυκλάδες (40%), τα Ιόνια νησιά (20%), την Αθηναϊκή Ριβιέρα (15%) και την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα (10%). 

Το νέο προφίλ αγοραστή: ο "Romantic Affluent"

Η έρευνα αναδεικνύει τον "Romantic Affluent", ένα νέο προφίλ διεθνών αγοραστών που επαναπροσδιορίζει την έννοια της πολυτέλειας. Με μέση ηλικία 54 ετών και προϋπολογισμό €2,5 εκατ., ο σύγχρονος αυτός αγοραστής αναζητά αυθεντικότητα, αρμονία και σύνδεση. Προτιμά κατοικίες με αρχιτεκτονική καθαρότητα, φυσική ενσωμάτωση στο τοπίο και έντονη αισθητική ταυτότητα. Η Ελλάδα, με το φως, το τοπίο και τη διαχρονική της απλότητα, ανταποκρίνεται ιδανικά στις νέες αξίες της διεθνούς ελίτ. 

Μεθοδολογία

Η έρευνα διενεργήθηκε μεταξύ 4 και 22 Σεπτεμβρίου 2025 με απαντήσεις από πάνω από 250 συμμετέχοντες από τη βάση των 14.300 ενεργών επαφών της εταιρείας. Τα αποτελέσματα επικυρώθηκαν με δεδομένα συναλλαγών ύψους €550 εκατομμυρίων και δείγμα 2.145 ακινήτων από τη διεθνή βάση της Sotheby's International Realty.

