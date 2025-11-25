Αγορά πολυτελούς κατοικίας: Ελλάδα όπως... Ιμπιζα και Μαγιόρκα

Η Greece Sotheby's International Realty παρουσιάζει την πρώτη ολοκληρωμένη έρευνα της ελληνικής αγοράς πολυτελούς κατοικίας με βάση πραγματικά δεδομένα συναλλαγών. Η ανάλυση βασίζεται σε 250 συμμετέχοντες από τη βάση των 14.300 ενεργών επαφών της εταιρείας και επικυρώνεται από συναλλαγές ύψους €550 εκατομμυρίων.

Τα ευρήματα αποκαλύπτουν μια αγορά που σημειώνει σημαντική πρόοδο με τιμές συγκρίσιμες των κορυφαίων μεσογειακών προορισμών, αλλά με μερίδιο μόλις 2% της συνολικής μεσογειακής αγοράς των €50 δισ.

Η έρευνα καταγράφει υψηλό ποσοστό πρόθεσης αγοράς - το 63% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι σκοπεύει να αγοράσει ακίνητο στην Ελλάδα. Ωστόσο, ένας στους δύο εξετάζει παράλληλα και άλλες μεσογειακές αγορές, κυρίως την Ιταλία (15%), τη Γαλλία (10%) και την Ισπανία (9%). Η Ελλάδα ανταγωνίζεται πλέον ώριμους διεθνείς προορισμούς σε μια απαιτητική μεσογειακή σκηνή όπου οι παράγοντες υποδομής, θεσμικού πλαισίου και περιβαλλοντικής αειφορίας διαμορφώνουν τη μακροπρόθεσμη αξία.

Ποσοτική απεικόνιση

● Οι διεθνείς αγοραστές αντιπροσωπεύουν το 67% των συμμετεχόντων στην έρευνα, με κυριότερες αγορές προέλευσης τις ΗΠΑ (12%), το Ηνωμένο Βασίλειο (10%) και τη Γαλλία (8%). Οι Έλληνες αγοραστές αντιστοιχούν στο 33% του συνόλου.

● Ο ετήσιος όγκος συναλλαγών στην Ελλάδα εκτιμάται μεταξύ €800 εκατ. και €1 δισ. Η μεσογειακή αγορά πολυτελούς κατοικίας υπερβαίνει τα €50 δισ., γεγονός που υπογραμμίζει το σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης της χώρας.

«Αυτή είναι η πρώτη φορά που η ελληνική αγορά πολυτελούς κατοικίας αναλύεται με συνδυασμό πραγματικών δεδομένων συναλλαγών και δημοσκοπικής έρευνας. Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα έχει πετύχει τιμές συγκρίσιμες με ώριμες αγορές όπως η Μαγιόρκα και η Ίμπιζα. Το μερίδιο μας στη μεσογειακή αγορά παραμένει στο 2%, γεγονός που αναδεικνύει το σημαντικό δυναμικό ανάπτυξης. Η ολοκλήρωση του πολεοδομικού και χωροταξικού πλαισίου, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της διαφάνειας της αγοράς, θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση θεσμικών επενδύσεων σε αναπτύξεις πολυτελούς κατοικίας. Αυτή η εισροή κεφαλαίων θα δώσει στην αγορά το βάθος που της λείπει σήμερα», δηλώνει ο Σάββας Σαββαΐδης, Πρόεδρος και CEO της Greece Sotheby's International Realty.

Τιμές και διεθνείς συγκρίσεις

Η ανάλυση τιμών σε δείγμα 2.145 ακινήτων από τη διεθνή βάση της Sotheby's International Realty αποκαλύπτει εντυπωσιακή σύγκλιση με κορυφαίους μεσογειακούς προορισμούς. Ενδεικτικές συγκρίσεις:

● Μαγιόρκα - Κέρκυρα: €9.900/m² έναντι €8.900/m²

● Ίμπιζα - Μύκονος: €11.600/m² έναντι €10.800/m²

● Πελοπόννησος - Τοσκάνη: €5.500/m² έναντι €4.000/m²

● Αθηναϊκή Ριβιέρα - Ντουμπάι: €10.500/m² έναντι €12.600/m² (σημείο αναφοράς παράκτιας ανάπτυξης)

Η Ελλάδα έχει προσεγγίσει τα επίπεδα τιμών ώριμων αγορών, χωρίς ακόμη να διαθέτει τον όγκο και την ποικιλία επιλογών τους. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ανάγκη για προσεκτική αποτίμηση και ποιοτική ενίσχυση της προσφοράς.

Sotheby’s International Realty | Μέσες τιμές πώλησης [τιμές σε ευρώ ανά m²]

Προφίλ και προϋπολογισμός αγοραστή

● Ο σύγχρονος αγοραστής πολυτελούς κατοικίας στην Ελλάδα είναι ώριμος, ενημερωμένος και επιλεκτικός. Η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα βρίσκεται μεταξύ 55-64 ετών (33,6%), ακολουθούμενη από την ομάδα 45-54 ετών (29,6%), με μέση ηλικία τα 54 έτη.

● Ο διάμεσος προϋπολογισμός διαμορφώνεται στα €2,5 εκατομμύρια. Το 87% των αγοραστών κινείται στο εύρος €1-5 εκατ. και το 13% πάνω από αυτό.

● Οι Έλληνες αγοραστές προτιμούν την Αθηναϊκή Ριβιέρα και τα Βόρεια Προάστια (42%), τις Κυκλάδες (28%), την Πελοπόννησο (15%) και τα Ιόνια νησιά (10%). Οι διεθνείς αγοραστές επιλέγουν τις Κυκλάδες (40%), τα Ιόνια νησιά (20%), την Αθηναϊκή Ριβιέρα (15%) και την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα (10%).

Το νέο προφίλ αγοραστή: ο "Romantic Affluent"

Η έρευνα αναδεικνύει τον "Romantic Affluent", ένα νέο προφίλ διεθνών αγοραστών που επαναπροσδιορίζει την έννοια της πολυτέλειας. Με μέση ηλικία 54 ετών και προϋπολογισμό €2,5 εκατ., ο σύγχρονος αυτός αγοραστής αναζητά αυθεντικότητα, αρμονία και σύνδεση. Προτιμά κατοικίες με αρχιτεκτονική καθαρότητα, φυσική ενσωμάτωση στο τοπίο και έντονη αισθητική ταυτότητα. Η Ελλάδα, με το φως, το τοπίο και τη διαχρονική της απλότητα, ανταποκρίνεται ιδανικά στις νέες αξίες της διεθνούς ελίτ.

Μεθοδολογία

Η έρευνα διενεργήθηκε μεταξύ 4 και 22 Σεπτεμβρίου 2025 με απαντήσεις από πάνω από 250 συμμετέχοντες από τη βάση των 14.300 ενεργών επαφών της εταιρείας. Τα αποτελέσματα επικυρώθηκαν με δεδομένα συναλλαγών ύψους €550 εκατομμυρίων και δείγμα 2.145 ακινήτων από τη διεθνή βάση της Sotheby's International Realty.