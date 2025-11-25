Θεοδωρικάκος: Η Βόρεια Ελλάδα στο επίκεντρο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου

«Η Ελλάδα για να είναι πραγματικά ασφαλής χρειάζεται μια ανταγωνιστική οικονομία που παράγει, που εξάγει και που καινοτομεί», σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στο 2ο Thessaloniki Investment Forum, επισημαίνοντας ότι η Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της εθνικής προσπάθειας για την παραγωγική και ανταγωνιστική Ελλάδα του 2030.

Ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στις ισχυρές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, επισημαίνοντας ότι η ελληνική οικονομία «τρέχει» για έκτο έτος με ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, με σημαντική αύξηση των εξαγωγών και την ανεργία να έχει μειωθεί κατά 10 μονάδες, με τη δημιουργία πάνω από 500.000 νέων θέσεων εργασίας. Υπογράμμισε ότι από το 2019 έχουν μειωθεί 83 φόροι και εισφορές και αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός κατά 36%, σημειώνοντας πως πρόκειται για παρεμβάσεις «που ενισχύουν ουσιαστικά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και στηρίζουν την ανάπτυξη».

Ωστόσο, επισήμανε ότι η χώρα έχει μπροστά της δύο μεγάλες προκλήσεις: το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο και το δημογραφικό, το οποίο χαρακτήρισε «εθνική απειλή». Για τον λόγο αυτόν, όπως τόνισε, το υπουργείο Ανάπτυξης κάνει πράξη τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας, «μέσα από ένα νέο παραγωγικό πρότυπο που δίνει έμφαση στη βιομηχανία, τη μεταποίηση, την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τις επενδύσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας και προστιθέμενη αξία».

Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο του Αναπτυξιακού Νόμου «με τον οποίο δώσαμε προτεραιότητα στις παραγωγικές επενδύσεις στην περιφέρεια», όπως είπε χαρακτηριστικά. Ανέφερε ότι για τα δύο πρώτα καθεστώτα κατατέθηκαν 361 επενδυτικά σχέδια ύψους 1,5 δισ. ευρώ, τονίζοντας πως η αξιολόγησή τους θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Ιανουαρίου, όπως προβλέπει ο νόμος, ώστε να προχωρήσει η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων με 300 εκατ. ευρώ. «Και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η αξιοπιστία στον τρόπο που λειτουργεί ο κρατικός μηχανισμός είναι κρίσιμος παράγοντας για να πηγαίνουν μπροστά οι επενδύσεις μας», σημείωσε.

Στη συνέχεια, τόνισε πως μέσα σε έναν χρόνο εγκρίθηκαν 18 στρατηγικές επενδύσεις ύψους άνω των 2,7 δισ. ευρώ, οι οποίες «ενισχύουν τη θέση της Ελλάδας στις διεθνείς αλυσίδες αξίας και έχουν πολλαπλασιαστικό αποτύπωμα στην οικονομία και την απασχόληση».

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Κομοτηνή, συνοδεύοντας τον πρωθυπουργό, για τα εγκαίνια του νέου Σταθμού Συμπίεσης φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ. Όπως τόνισε, ο σταθμός «ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής και μετατρέπει τη Βόρεια Ελλάδα και συνολικά την πατρίδα μας σε κρίσιμο ενεργειακό κέντρο, μεταφέροντας αμερικανικό LNG έως την Ουκρανία».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε μια νέα περίοδο αναπτυξιακής δυναμικής, με σημαντικές παρεμβάσεις και έργα τεχνολογίας και υποδομών. Έκανε ειδική αναφορά στο τεχνολογικό πάρκο 4ης γενιάς ThessINTEC, για το οποίο -όπως ανέφερε- έχει δεσμευθεί ότι θα γίνει πράξη με χρηματοδότηση από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Ανάπτυξης. Τόνισε, τέλος, την αναβάθμιση του επιχειρηματικού πάρκου Σίνδου, του μεγαλύτερου στα Βαλκάνια, με 15,5 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και την μετατροπή του πρώην στρατοπέδου Γκόνου σε ένα σύγχρονο εμπορευματικό και διαμετακομιστικό κέντρο για τη Θεσσαλονίκη και ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα.