ΟΔΔΗΧ: Στο 1,78% ανέβηκε η απόδοση των 6μηνων εντόκων γραμματίων

Ολοκληρώθηκε η δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 500 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,78%, ενώ υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 921 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,84 φορά.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.