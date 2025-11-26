#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Παράταση προθεσμίας Υποβολής ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων

Η διοίκηση του φορέα επισημαίνει ότι η εν λόγω παράταση δεν αφορά στην καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την Παρασκευή 28/11/2025.

Δημοσιεύθηκε: 26 Νοεμβρίου 2025 - 14:12

Παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 12/12/2025 η προθεσμία υποβολής των ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ Οικοδομοτεχνικών Έργων για τη μισθολογική περίοδο Οκτωβρίου 2025, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η διοίκηση του φορέα. 

Η παράταση δίνεται κατόπιν των αλλαγών που πρόσφατα επήλθαν για την αναβάθμιση της ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ Οικοδομοτεχνικών Έργων και προκειμένου να παρασχεθεί στους εργοδότες ο απαιτούμενος χρόνος προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων τους.

Η διοίκηση του φορέα επισημαίνει ότι η εν λόγω παράταση δεν αφορά στην καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την Παρασκευή 28/11/2025.

