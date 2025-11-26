#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ασφαλιστικές: Στα 2,42 εκατ. οι αποζημιώσεις Νομικής Προστασίας το 2024

Την περασμένη χρονιά καταγράφηκαν 4.718.946 συμβόλαια Νομικής Προστασίας, σημαντικά αυξημένα από το 2023 (4.204.055).

Δημοσιεύθηκε: 26 Νοεμβρίου 2025 - 14:35

Ερευνα για τα Στατιστικά στοιχεία ασφάλισης Νομικής Προστασίας για το 2024 εξέδωσε η Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος. 

Σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα της έρευνας το 2024:

  • καταγράφηκαν 4.718.946 συμβόλαια Νομικής Προστασίας, σημαντικά αυξημένα από το 2023 (4.204.055). 
  • δηλώθηκαν 10.911 ζημιές, από 10.550 το 2023. 
  • οι πληρωθείσες και εκκρεμείς αποζημιώσεις ανήλθαν σε 2.422.428 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων οι πληρωθείσες ανέρχονται σε 585.991 και οι εκκρεμείς σε 1,83 εκατ. ευρώ. 

