ΥΠΑΑΤ: Οριστικό τέλος στην «τεχνική λύση»

Οριστικό τέλος στο καθεστώς της «τεχνικής λύσης», που ισχύει εδώ και μια δεκαετία, θέτει η κυβέρνηση με τη δημοσίευση της ΚΥΑ για την «Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027», που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

«Η νέα απόφαση σηματοδοτεί τη μετάβαση σε κανόνες που στηρίζονται σε πραγματική παραγωγική δραστηριότητα, σε αντικειμενικά δεδομένα και σε πλήρως τεκμηριωμένες διαδικασίες, εξασφαλίζοντας ίσους όρους για όλους τους κτηνοτρόφους της χώρας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως σημειώνεται, αποσυνδέεται η έννοια του επιλέξιμου κτηνοτρόφου από την απλή ύπαρξη αριθμού ζώων σε ένα μητρώο και συνδέεται άμεσα με την πραγματική παραγωγική δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 3 προβλέπει ότι επιλέξιμος κτηνοτρόφος είναι εκείνος που διαθέτει «ενεργή κτηνοτροφική εκμετάλλευση», η οποία «ασκείται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ενίσχυσης» και τεκμηριώνεται μέσω «αντικειμενικών διοικητικών και οικονομικών δεδομένων».

Τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αριθμού των ζώων αντλούνται κυρίως από:

Στοιχεία παραδόσεων γάλακτος και κρέατος από το σύστημα «ΑΡΤΕΜΙΣ» του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,

Στοιχεία τιμολόγησης παραδόσεων γάλακτος ή κρέατος ή ζωοτροφών, όπως προκύπτουν από το my DATA, και

Στοιχεία εισοδήματος από τις φορολογικές δηλώσεις (Ε1 και Ε3)

Παράλληλα στην ΚΥΑ, και συγκεκριμένα στο άρθρο 6, θεσπίζονται οι νέοι κανόνες κατανομής των βοσκοτόπων.

Όπως επισημαίνει το ΥΠΑΑΤ, «το νέο πλαίσιο βάζει τέλος σε φαινόμενα "απομακρυσμένης μεταφοράς" βοσκοτόπων και θέτει ως βασική αρχή ότι ο κτηνοτρόφος λαμβάνει έκταση αποκλειστικά εντός της Περιφερειακής Ενότητας της κάθε σταβλικής εγκατάστασης. Μόνο σε περίπτωση έλλειψης διαθέσιμης έκτασης, η κατανομή μπορεί να γίνει σε όμορη Π.Ε.».

Επίσης, εφαρμόζονται ειδικές ρυθμίσεις για περιοχές με ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά: