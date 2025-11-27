Αυξημένη η οικοδομική δραστηριότητα τον Αύγουστο, εκδόθηκαν 1.927 οικοδομικές άδειες

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα στοιχεία της Έρευνας Οικοδομικής Δραστηριότητας για τον μήνα Αύγουστο 2025. Ειδικότερα:

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), κατά τον μήνα Αύγουστο 2025, στο σύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.927 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 462.812 m2 επιφάνειας και 2.093.013 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 7,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 1,8% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 13,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Αύγουστο 2025 ανήλθαν σε 1.914 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 454.255 m2 επιφάνειας και 2.055.337 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 2,4% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 14,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Αύγουστο 2025, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 13 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 8.557 m2 επιφάνειας και 37.676 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Αύγουστο 2025, είναι 1,8%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Σεπτέμβριο 2024 έως τον Αύγουστο 2025, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 29.272 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.525.890 m2 επιφάνειας και 30.101.836 m3 όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Σεπτεμβρίου 2023 - Αυγούστου 2024 παρατηρήθηκε μείωση κατά 3,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 7,0% στην επιφάνεια και μείωση κατά 2,6% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Σεπτεμβρίου 2024 - Αυγούστου 2025, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 3,5% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 7,5% στην επιφάνεια και μείωση κατά 2,8% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Σεπτεμβρίου 2023 - Αυγούστου 2024.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 3,0%.

Το οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2025, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 8,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 16,3% στην επιφάνεια και μείωση κατά 9,5% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του έτους 2024.

Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2025, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 8,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 16,4% στην επιφάνεια και μείωση κατά 8,9% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2024.