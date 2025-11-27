#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Καμπάνες» 1,6 εκατ. ευρώ σε οχήματα που παραβίαζαν το καθεστώς ακινησίας

Σε σειρά στοχευμένων ελέγχων σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Θεσσαλία και Κρήτη προχώρησαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, για την παράνομη κυκλοφορία οχημάτων που είχαν δηλωθεί σε καθεστώς ακινησίας.

«Καμπάνες» 1,6 εκατ. ευρώ σε οχήματα που παραβίαζαν το καθεστώς ακινησίας

Δημοσιεύθηκε: 27 Νοεμβρίου 2025 - 15:04

Μία ακόμη σημαντική επιτυχία σημείωσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Κατόπιν ειδικής ανάλυσης δεδομένων, προωθήθηκαν για έλεγχο και εντοπίστηκαν 161 οχήματα, που παραβίαζαν το καθεστώς ακινησίας.

Ειδικότερα, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ προχώρησαν σε σειρά στοχευμένων ελέγχων σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Θεσσαλία και Κρήτη, για την παράνομη κυκλοφορία οχημάτων που είχαν δηλωθεί σε καθεστώς ακινησίας.

Συγκεκριμένα, εντόπισαν 123 αυτοκίνητα και 38 μοτοσικλέτες, που παραβίαζαν το καθεστώς ακινησίας, πολλά από τα οποία είχαν υψηλή εμπορική αξία. Τα κυριότερα ευρήματα αφορούσαν οχήματα σε ακινησία, που έφεραν πινακίδες κυκλοφορίας, οχήματα δηλωμένα σε τόπο ακινησίας διαφορετικό από αυτόν όπου βρέθηκαν, καθώς και πολλά κομμένα οχήματα, που προορίζονταν για διάθεση ως ανταλλακτικά χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ειδικότερα, στον νομό Τρικάλων, κατά τον έλεγχο σε επιχείρηση εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, διαπιστώθηκαν 102 οχήματα σε εμπορική χρήση παρά την υποχρεωτική τους ακινησία.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν 3 οχήματα για τα οποία δεν είχε καταβληθεί το προβλεπόμενο Τέλος Ταξινόμησης.

Στη Θεσσαλονίκη, οι έλεγχοι κατέγραψαν 11 αυτοκίνητα που παραβίαζαν το καθεστώς ακινησίας, ενώ στον νομό Ηρακλείου εντοπίστηκαν παραβάσεις σε 38 μοτοσικλέτες και 1 όχημα.

Τέλος στην Αττική, οι έλεγχοι εντόπισαν 9 οχήματα που βρίσκονταν σε κυκλοφορία κατά παράβαση του καθεστώτος ακινησίας.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση, ξεπερνώντας στο σύνολο το 1,6 εκατ. ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο τριπλασιάζεται.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση για τους κατόχους προπληρωμένων καρτών επιδομάτων

Πληρώνεται η επιστροφή ενοικίου σε 950.000 δικαιούχους, ποια είναι τα SOS

Κώτσηρας: Η καλή πορεία της οικονομίας επιστρέφει στους πολίτες

ΑΑΔΕ: Καταχώρηση ΙΒΑΝ για άμεση καταβολή επιστροφών και επιδοτήσεων

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο