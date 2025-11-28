Σήμερα η προκαταβολή €363 εκατ. της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες

Σε 363 εκατ. ευρώ ανέρχεται η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, η οποία αναμένεται να καταβληθεί σήμερα, Παρασκευή, σε 471.833 δικαιούχους αγρότες. Το εν λόγω ποσό είναι το 75% σε σχέση με το 2024 (476 εκατ. ευρώ) και αυτό γιατί κατανέμεται με βάση τα νέα δεδομένα που συμφωνήθηκαν µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Η χώρα δεν πρόκειται να χάσει ούτε ένα ευρώ από τους πόρους που θα περισσέψουν. Αφού καταβληθούν η βασική ενίσχυση, η συνδεδεμένη ενίσχυση, οι εξισωτικές αποζημιώσεις και τα οικολογικά σχήματα, θα ακολουθήσει μια "δεύτερη κατανομή" για τους ειλικρινείς αγρότες», όπως τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποίησε μαζί με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα και τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Επίσης, αυτές τις ημέρες καταβάλλονται στους αγρότες 119 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και 56 εκατ. ευρώ για την πανώλη-ευλογιά.

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης μίλησε για το νέο σύστημα καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων, λέγοντας ότι οι παραγωγοί κερδίζουν τρία πράγματα. Συγκεκριμένα, όπως είπε, πρόκειται για ένα αξιόπιστο και διαφανές σύστημα διαχείρισης και ελέγχων των αγροτικών επιδοτήσεων, απολύτως σύμφωνο με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, ώστε από εδώ και πέρα να μην υπάρξουν νέες εμπλοκές σε πληρωμές ή νέα πρόστιμα προς τη χώρα.

Επιπλέον, συνέχισε, θα υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη στην κατανομή των αγροτικών επιδοτήσεων. Συγκεκριμένα, οι επιδοτήσεις θα κατανέμονται µε βάση τα πραγματικά, αδιαμφισβήτητα, δεδομένα του κάθε γεωργού και κτηνοτρόφου, με τους ειλικρινείς γεωργούς και κτηνοτρόφους να κερδίζουν περισσότερα χρήματα.

Μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους οι παραγωγοί θα λάβουν επιπλέον 1,2 δισ. ευρώ.

Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα κοινοτικά χρήματα

Παράλληλα, ο Κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα κοινοτικά χρήματα που αναλογούν στη χώρα. «Οι ειλικρινείς στις δηλώσεις τους γεωργοί και κτηνοτρόφοι θα πάρουν συνολικά µμεγαλύτερη επιδότηση από τα προηγούμενα χρόνια, καθώς θα υπάρξει "δεύτερη κατανοµή" των κοινοτικών πόρων µε τα πλεονάζοντα ποσά», σημείωσε.

«Οι αγρότες φέτος λαμβάνουν περισσότερα χρήματα από κάθε άλλη χρονιά. Οι συνολικές πληρωμές από άμεσες ενισχύσεις, προγράμματα, εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, που φθάνουν στους αγρότες εντός του 2025 είναι 3,7 δισ. ευρώ», δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Μιλώντας για τη Βασική Ενίσχυση, επισήμανε ότι «471.833 δικαιούχοι, θα λάβουν 363 εκατ. ευρώ έπειτα από ένα μαζικό και αυστηρό κύκλο ελέγχων, που καλύπτει συνολικά 608.246 αιτήσεις ΟΣΔΕ».

Από αυτά, 265 εκατ. ευρώ καταβάλλονται σε 211.030 ΑΦΜ για αρόσιμα και 324.589 για μόνιμες καλλιέργειες, ενώ 98 εκατ. ευρώ πληρώθηκαν σε 87.753 κτηνοτρόφους, ενώ 44.343 αιτήσεις έχουν τεθεί σε διαδικασία ελέγχου.

Σύμφωνα με τον κ. Τσιάρα, φέτος, «από τα 766.122.154 αρχικά δικαιώματα ενεργοποιήθηκαν 567.080.137 και εκτιμάται ότι 255.946 παραγωγοί δήλωσαν 539.055 λιγότερα δικαιώματα».

Σε ό,τι αφορά στα καλλιεργούμενα αγροτεμάχια, φέτος, δηλώθηκαν 5.986.180. Εξαιρούνται, λόγω ελλιπών στοιχείων, 697.280 αγροτεμάχια και 195.900 κοφτολίβαδα. Ενώ 15.166 εξαιρούνται λόγω ΚΑΕΚ.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα 195.900 από τα 212.117 δηλωθέντα κοφτολίβαδα, εξαιρούνται λόγω αναντιστοιχιών με τις δορυφορικές φωτογραφίες και οι γεωργοί θα έχουν τη δυνατότητα διόρθωσης μέσω ενστάσεων, ενώ όσα αγροτεμάχια κριθούν επιλέξιμα έπειτα από την εν λόγω διαδικασία, στη συνέχεια θα πληρωθούν.

Σε ό,τι αφορά στα 15.116 από τα 106.565 δηλωθέντα αγροτεμάχια με ΚΑΕΚ που εξαιρούνται, το ζήτημα εντοπίζεται κυρίως στις Περιφερειακές Ενότητες Σερρών, Δράμας και Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον κ. Τσιάρα.

Από τον πλευρά του ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΚΕ στην ΑΑΔΕ από την 1η Ιανουαρίου του 2026, τόνισε ότι πρόκειται για ένα «δύσκολο έργο».

Στόχος, όπως είπε, είναι να «εξασφαλίσουμε ότι κάθε ευρώ πηγαίνει αποκλειστικά στους αγρότες που το δικαιούνται, αλλά και να προστατεύσουμε τα χρήματα των Ελλήνων και των Ευρωπαίων φορολογουμένων».

Επιπλέον, ανέφερε ότι σκοπός είναι «να χτίσουμε από την αρχή μια σχέση εμπιστοσύνης με τον αγροτικό κόσμο και το κοινωνικό σύνολο», ενώ, μιλώντας για τις πληρωμές, υπογράμμισε ότι «έχει γίνει μια επίπονη δουλειά για να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και να καταβληθούν τα χρήματα στους αγρότες».

Πηγή: ertnews.gr