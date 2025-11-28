Πάνω από 700 θέσεις εργασίας στην «Ημέρα Καριέρας» ΔΥΠΑ στη Δράμα

Ελεύθερη συμμετοχή – Δήλωση συμμετοχής εδώ:

https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-dypa-drama-2025

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες της πόλης και της ευρύτερης περιοχής να συνομιλήσουν απευθείας με στελέχη επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων.

Επιχειρήσεις & κλάδοι που συμμετέχουν

Περισσότερες από 30 επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως:

χονδρικό και λιανικό εμπόριο

βιομηχανίες τροφίμων και γάλακτος

οινοποιεία και ζαχαροπλαστική

κατασκευές και ενεργειακά έργα

υπηρεσίες υγείας

τηλεπικοινωνίες

τουρισμός και φιλοξενία.

Περισσότερες από 700 θέσεις εργασίας – Ειδικότητες

Ζητούνται, μεταξύ άλλων:

ηλεκτρολόγοι & μηχανολόγοι μηχανικοί, μεταλλειολόγοι, τεχνολόγοι τροφίμων, χημικοί, οινολόγοι, εργατοτεχνίτες, μαρμαροτεχνίτες, βαφείς, φανοποιοί, χειριστές μηχανημάτων, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικοί παιδαγωγοί, σύμβουλοι τηλεφωνικής εξυπηρέτησης & τεχνικής υποστήριξης, υπάλληλοι γραφείου, λογιστές, πωλητές, αποθηκάριοι, εργάτες παραγωγής, συσκευαστές τροφίμων, οδηγοί, προσωπικό καθαριότητας και ειδικότητες τουρισμού-φιλοξενίας.

Ενημέρωση & υποστήριξη από τη ΔΥΠΑ

Οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημερωθούν από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ και από στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) για προγράμματα, υπηρεσίες και δυνατότητες επαγγελματικής υποστήριξης.

Οι «Ημέρες Καριέρας» αποτελούν έναν από τους πιο επιτυχημένους θεσμούς της ΔΥΠΑ, που φέρνει σε άμεση επαφή επιχειρήσεις και ανέργους σε όλη τη χώρα, συμβάλλοντας σημαντικά στη γεφύρωση του κενού δεξιοτήτων και στην ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης.

Περισσότερες πληροφορίες: www.dypa.gov.gr