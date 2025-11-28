#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πάνω από 700 θέσεις εργασίας στην «Ημέρα Καριέρας» ΔΥΠΑ στη Δράμα

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο στο Hydrama Grand Hotel με τη συμμετοχή περισσότερων από 30 επιχειρήσεων. Είσοδος ελεύθερη. Πού μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή οι ενδιαφερόμενοι.

Πάνω από 700 θέσεις εργασίας στην «Ημέρα Καριέρας» ΔΥΠΑ στη Δράμα

Δημοσιεύθηκε: 28 Νοεμβρίου 2025 - 13:28

Η ΔΥΠΑ συνεχίζει τις στοχευμένες δράσεις διασύνδεσης ανέργων και επιχειρήσεων, δημιουργώντας ουσιαστικές ευκαιρίες απασχόλησης σε όλη τη χώρα. Η Δράμα υποδέχεται αύριο, Σάββατο 29 Νοεμβρίου, την 48η «Ημέρα Καριέρας» με ρεκόρ συμμετοχών επιχειρήσεων και περισσότερες από 700 διαθέσιμες θέσεις εργασίας, στο Hydrama Grand Hotel (Αγίας Βαρβάρας 11), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Ελεύθερη συμμετοχή – Δήλωση συμμετοχής εδώ:

https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-dypa-drama-2025

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες της πόλης και της ευρύτερης περιοχής να συνομιλήσουν απευθείας με στελέχη επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων.

Επιχειρήσεις & κλάδοι που συμμετέχουν

Περισσότερες από 30 επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως:

  • χονδρικό και λιανικό εμπόριο
  • βιομηχανίες τροφίμων και γάλακτος
  • οινοποιεία και ζαχαροπλαστική
  • κατασκευές και ενεργειακά έργα
  • υπηρεσίες υγείας
  • τηλεπικοινωνίες
  • τουρισμός και φιλοξενία.

Περισσότερες από 700 θέσεις εργασίας – Ειδικότητες

Ζητούνται, μεταξύ άλλων:

ηλεκτρολόγοι & μηχανολόγοι μηχανικοί, μεταλλειολόγοι, τεχνολόγοι τροφίμων, χημικοί, οινολόγοι, εργατοτεχνίτες, μαρμαροτεχνίτες, βαφείς, φανοποιοί, χειριστές μηχανημάτων, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικοί παιδαγωγοί, σύμβουλοι τηλεφωνικής εξυπηρέτησης & τεχνικής υποστήριξης, υπάλληλοι γραφείου, λογιστές, πωλητές, αποθηκάριοι, εργάτες παραγωγής, συσκευαστές τροφίμων, οδηγοί, προσωπικό καθαριότητας και ειδικότητες τουρισμού-φιλοξενίας.

Ενημέρωση & υποστήριξη από τη ΔΥΠΑ

Οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημερωθούν από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ και από στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) για προγράμματα, υπηρεσίες και δυνατότητες επαγγελματικής υποστήριξης.

Οι «Ημέρες Καριέρας» αποτελούν έναν από τους πιο επιτυχημένους θεσμούς της ΔΥΠΑ, που φέρνει σε άμεση επαφή επιχειρήσεις και ανέργους σε όλη τη χώρα, συμβάλλοντας σημαντικά στη γεφύρωση του κενού δεξιοτήτων και στην ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης.

Περισσότερες πληροφορίες: www.dypa.gov.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διάκριση Upskilling Champion για τον όμιλο ONEX στα DYPA Business Partners Awards 2025

Επικαιροποιήθηκε το μητρώο προσωρινών αναπληρωτών-ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΔΥΠΑ

Πέντε tips για απαιτητικές συνεντεύξεις εργασίας

163 εργαστήρια συμβουλευτικής της ΔΥΠΑ τον Δεκέμβριο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο