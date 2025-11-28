#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Υποχώρησαν οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Οκτώβριο

Η μείωση αυτή στο κόστος παραγωγής των εγχώριων βιομηχανιών οφείλεται στο ότι ο δείκτης τιμών παραγωγού εξωτερικής αγοράς μειώθηκε κατά 4,5%, ενώ ο δείκτης τιμών παραγωγού εγχώριας αγοράς παρέμεινε αμετάβλητος.

Δημοσιεύθηκε: 28 Νοεμβρίου 2025 - 13:53

Μείωση 1,4% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Οκτώβριο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2024, έναντι μείωσης 2,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024 με το 2023.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση αυτή στο κόστος παραγωγής των εγχώριων βιομηχανιών οφείλεται στο ότι ο δείκτης τιμών παραγωγού εξωτερικής αγοράς μειώθηκε κατά 4,5%, ενώ ο δείκτης τιμών παραγωγού εγχώριας αγοράς παρέμεινε αμετάβλητος.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 0,3% τον Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025. O αντίστοιχος δείκτης τον Οκτώβριο του 2024 σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2024, παρέμεινε αμετάβλητος.

*Δείτε το δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ δεξιά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

