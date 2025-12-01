#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η 49η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στη Λάρισα το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

Με τη συμμετοχή 40 επιχειρήσεων και περισσότερες από 1.000 διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Η είσοδος είναι δωρεάν. Η προεγγραφή είναι προαιρετική και δίνει τη δυνατότητα επιλογής ώρας προσέλευσης.

Η 49η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στη Λάρισα το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

Δημοσιεύθηκε: 1 Δεκεμβρίου 2025 - 14:56

Η ΔΥΠΑ διοργανώνει για 4η φορά στη Λάρισα την επιτυχημένη «Ημέρα Καριέρας», το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 18:00, στο ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial (Φαρσάλων 182, 413 35).

Η δράση φιλοξενεί πάνω από 40 επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό για περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και επιπέδων εκπαίδευσης. Συμμετέχουν μεγάλες, μικρομεσαίες και τοπικές επιχειρήσεις της Θεσσαλίας, προσφέροντας ευκαιρίες σε όλους όσοι θέλουν να βρουν εργασία ή να αλλάξουν επαγγελματική κατεύθυνση.

Δήλωση συμμετοχής

Η είσοδος είναι δωρεάν. Η προεγγραφή είναι προαιρετική και δίνει τη δυνατότητα επιλογής ώρας προσέλευσης.

Δήλωση συμμετοχής εδώ.

Άμεση επαφή με εργοδότες – Πρώτες συνεντεύξεις επί τόπου

Οι επισκέπτες της εκδήλωσης θα μπορούν να συνομιλήσουν απευθείας με στελέχη των επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό, χωρίς να απαιτείται ραντεβού.

Η «Ημέρα Καριέρας» λειτουργεί ως άμεσος δίαυλος διασύνδεσης επιχειρήσεων και υποψηφίων: συναντήσεις, πρώτες συνεντεύξεις και ενημέρωση για τις δεξιότητες και τα επαγγέλματα που ζητά σήμερα η αγορά εργασίας στη Λάρισα και την ευρύτερη περιοχή.

Στήριξη από τη ΜΕΜΜΕ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) θα ενημερώνουν το κοινό για τις δράσεις και τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ που στηρίζουν την απασχόληση, τη διασύνδεση και τις επιχειρήσεις.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ΔΥΠΑ εδώ.

Αναλυτικά στοιχεία για τη ΜΕΜΜΕ εδώ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οι πληρωμές Νοεμβρίου της ΔΥΠΑ

Πάνω από 1.000 άτομα στην «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στη Δράμα

Πάνω από 700 θέσεις εργασίας στην «Ημέρα Καριέρας» ΔΥΠΑ στη Δράμα

ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο