Πτώση ανεργίας στο 8,6% τον Οκτώβριο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τις εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις απασχόλησης και ανεργίας για τον μήνα Οκτώβριο 2025.

• Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Οκτώβριο του 2025 ανήλθε σε 8,6% έναντι 9,7% τον Οκτώβριο του 2024, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,7% τον Σεπτέμβριο του 2025.

• Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.347.352 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 44.904 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024 (1,0%) και αύξηση κατά 20.586 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025 (0,5%).

• Οι άνεργοι ανήλθαν σε 411.369 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 50.326 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024 (-10,9%) και αύξηση κατά 1.000 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025 (0,2%).

• Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 2.982.942, σημειώνοντας μείωση κατά 22.830 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024 (-0,8%) και μείωση κατά 24.180 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025 (-0,8%).

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.