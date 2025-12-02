#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα Α21 - Επίδομα Παιδιού

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της 6ης διμηνιαίας δόσης για το 2025. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις.

Κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα Α21 - Επίδομα Παιδιού

Δημοσιεύθηκε: 2 Δεκεμβρίου 2025 - 17:58

Κλείνει προσωρινά, αύριο Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου και ώρα 18.00, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της 6ης διμηνιαίας δόσης για το 2025. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις.

Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Στην ιστοσελίδα, opeka.gr οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση για τους κατόχους προπληρωμένων καρτών επιδομάτων

ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή 28/11 η καταβολή των επιδομάτων Νοεμβρίου

Ποιες εργαζόμενες δικαιούνται την Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο