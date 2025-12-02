#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

OEE: Εκπαιδευτικό επίδομα €1.900 σε άνεργους οικονομολόγους

Η διάρκεια της Κατάρτισης είναι 380 ώρες (200 ώρες New Skills - εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα και 180 ωρών Soft Skills - οριζόντιες διαθεματικές γνώσεις) σε εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες.

Δημοσιεύθηκε: 2 Δεκεμβρίου 2025 - 21:00

OEE: Εκπαιδευτικό επίδομα €1.900 σε άνεργους οικονομολόγους

Για δεύτερη φορά, οι άνεργοι πτυχιούχοι οικονομολόγοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε Δράση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, λαμβάνοντας και εκπαιδευτικό επίδομα 1900 ευρώ, στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά:

  • 'Ανεργοι Πτυχιούχοι Οικονομολόγοι,
  • Έως 29 ετών,
  • Εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ,
  • Από όλες τις Περιφέρειες της χώρας

Η διάρκεια της Κατάρτισης είναι 380 ώρες (200 ώρες New Skills - εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα και 180 ωρών Soft Skills - οριζόντιες διαθεματικές γνώσεις) σε εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες.

Παράλληλα, παρέχεται εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη, με δώδεκα (12) συνεδρίες.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των ακολούθων αντικειμένων κατάρτισης:

Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση στον Τουριστικό Τομέα

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Οικονομική Ανάλυση

Διοίκηση και Διαχείριση έργου

Διαχείριση Αφερεγγυότητας

Εσωτερικός Έλεγχος

Προχωρημένες δεξιότητες χρήσης εφαρμογών γραφείου (advanced excel) για υπαλλήλους οικονομικής κατεύθυνσης

Παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Fintech)

Παροχή υπηρεσιών και ανάλυση των οικονομικών της Ψηφιακής Ασφάλειας (economics of cyber security)

Η συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι: 1.900,00 ευρώ.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι ήδη σε εξέλιξη.

Περισσότερες πληροφορίες, στη διεύθυνση https://apko.oe-e.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κόλλιας: Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι στρατηγικός εταίρος

Κόλλιας (ΟΕΕ): Θετικές οι φοροελαφρύνσεις, να καταργηθούν τα τεκμήρια

Χρηματιστήριο: Με «rotation» σε υψηλά 70 συνεδριάσεων

Πούτιν: Αν θέλει πόλεμο η Ευρώπη, είμαστε έτοιμοι

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο