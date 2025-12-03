Τέλος χρόνου στις αιτήσεις για επίδομα θέρμανσης, τα σημεία-κλειδιά

Ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο (1.067.686 χθες το απόγευμα) οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης, δύο ημέρες πριν την εκπνοή (στις 5 Δεκεμβρίου) της σχετικής προθεσμίας. Η πλειονότητα των αιτήσεων (περίπου το 71%) αφορούν στην επιδότηση πετρελαίου, και έπονται το ηλεκτρικό ρεύμα και άλλα καύσιμα.

Πιο συγκεκριμένα οι αιτήσεις για επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης ανέρχονται σε 766.748 και για επιδότηση ρεύματος 300.838.

Το επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και για τις περιοχές της χώρας με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φθάσει ακόμα και τα 1.200 ευρώ. Η προκαταβολή θα καταβληθεί στις 23 Δεκεμβρίου και θα ανέρχεται στο 60% του συνολικού ποσού για τους αιτούντες που έλαβαν επίδομα θέρμανσης την περίοδο 2024 – 2025, ενώ για νέους δικαιούχους στο 50%, με ελάχιστο ποσό 80 ευρώ.

Για να χαρακτηριστεί κάποιος δικαιούχος, πρέπει να πληροί τα ακόλουθα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

Εισόδημα έως 16.000 ευρώ για άγαμο και 24.000 ευρώ για ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί.

Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο ανέρχεται σε έως 29.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

Αξία ακίνητης περιουσίας (βάσει ΕΝΦΙΑ 2025) έως 200.000 ευρώ για άγαμους και 260.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

Για να εξασφαλίσουν το επίδομα θέρμανσης, τα νοικοκυριά θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση στην ψηφιακή πύλη myAADE , στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myΘέρμανση, με χρήση των κωδικών TAXISnet.

2. Στην αίτηση δηλώνονται στοιχεία όπως:

Ο ΑΦΜ του αιτούντος προσώπου - υπόχρεου φορολογικής δήλωσης.

Το ονοματεπώνυμό του.

Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του.

Η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία.

Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας

Η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς και ο ΑΦΜ του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος.

Τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Το είδος του επιθυμητού προς επιδότηση καυσίμου θέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμικής ενέργειας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου) λαμβάνονται, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην ψηφιακή πύλη myAADE.

3. Πριν την οριστικοποίηση της αίτησης, πρέπει να δηλωθεί ο ΙΒΑΝ του δικαιούχου, όπου θα πιστωθεί το επίδομα.

4. Το επίδομα αφορά αγορές πετρελαίου θέρμανσης, μπλε κηροζίνης, φυσικού αερίου, υγραερίου, θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας, για αγορές που πραγματοποιούνται από 1 Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026. Ειδικά για πετρέλαιο θέρμανσης, οι αγορές υπολογίζονται από 15 Οκτωβρίου, ενώ για ξύλα και πέλετ από 1 Ιουνίου 2025. Σημειώνεται ότι κάθε δικαιούχος επιδοτείται μόνο για ένα είδος καυσίμου.

Οι πληρωμές

Οι ημερομηνίες πληρωμής του επιδόματος είναι οι εξής: