ΟΔΔΗΧ: Στο 2,03% ανέβηκε η απόδοση των 12μηνων εντόκων γραμματίων

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 500 εκατ. ευρώ, διενεργήθηκε σήμερα 3 Δεκεμβρίου 2025, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,03%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 825 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,65 φορά.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.