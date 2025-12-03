Ολοκληρώθηκαν οι Ημέρες Καριέρας Τουρισμού στην Αθήνα

Ολοκληρώθηκαν στις 28 και 29 Νοεμβρίου στο Ωδείο Αθηνών, οι Ημέρες Καριέρας Τουρισμού, η διοργάνωση που απευθύνεται στον κλάδο εστίασης και φιλοξενίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της διήμερης εκδήλωσης, κορυφαίες τουριστικές επιχειρήσεις και υποψήφιοι είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή, αναδεικνύοντας τις προοπτικές απασχόλησης και επαγγελματικής εξέλιξης σε έναν από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Η πρωτοβουλία είχε ως βασικό στόχο την ουσιαστική ανταπόκριση στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας, εστιάζοντας κυρίως στις ανάγκες στελέχωσης.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότεροι από 1.100 υποψήφιοι και εκπρόσωποι συνολικά 65 εταιρειών. Οι υποψήφιοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για ανοιχτές θέσεις εργασίας. Παράλληλα, παρακολούθησανworkshops και ομιλίες από έμπειρους επαγγελματίες και έλαβαν εξατομικευμένες συμβουλές καριέρας από ειδικούς του kariera.gr.

Οι επιχειρήσεις του κλάδου συνομίλησαν με εκατοντάδες υποψηφίους, αξιοποίησαν στο έπακρο τη δυνατότητα να ενισχύσουν το employer brand τους, να αναδείξουν την εταιρική τους ταυτότητα αλλά και να προβληθούν στα digital κανάλια του kariera.gr πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωση, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο Χρήστος Κουρούκλης, head of sales HORECA. του kariera.gr δήλωσε: «Ο τουριστικός τομέας στηρίζεται στη διαρκή επένδυση του ανθρώπινου δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτό, οι Ημέρες Καριέρας Τουρισμού του kariera.gr στην Αθήνα, οι οποίες έγιναν με απόλυτη επιτυχία την Παρασκευή 28 και το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, φιλοξενώντας περισσότερους από 70 εργοδότες και 1.100 υποψηφίους, αποτελούν έναν καθιερωμένο θεσμό, προσφέροντας ένα οργανωμένο περιβάλλον συνάντησης μεταξύ τους. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία ενισχύεται ο διάλογος μεταξύ επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών φορέων και νέων επαγγελματιών, αναδεικνύονται ευκαιρίες απασχόλησης και προωθείται η ποιοτική επαγγελματική εξέλιξη, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη του τουριστικού οικοσυστήματος».

Platinum Sponsor στις Ημέρες Καριέρας Τουρισμού ήταν το One&Only Kéa Island. Ο Jerome Colson, γενικός διευθυντής του One&Only Kéa Island, δήλωσε: «Η συμμετοχή μας στις Ημέρες Καριέρας Τουρισμού είναι μια μοναδική ευκαιρία να συναντήσουμε νέους επαγγελματίες και να μοιραστούμε το πάθος μας για τη φιλοξενία. Ανυπομονούμε να δούμε τους νέους αυτούς ανθρώπους να εξερευνούν τις δυνατότητες της καριέρας τους και να ανακαλύπτουν πώς μπορούν να συμβάλλουν στο λαμπρό μέλλον του τουρισμού».

Οι Ημέρες Καριέρας Τουρισμού του kariera.gr συνεχίζονται και με το νέο έτος, με πρώτο σταθμό τη Θεσσαλονίκη, στις 23 και 24 Ιανουαρίου. Ακολουθεί το Ηράκλειο Κρήτης, όπου η διοργάνωση επιστρέφει για δεύτερη φορά, στις 31 Ιανουαρίου, ενώ ο φετινός κύκλος θα ολοκληρωθεί στην Πάτρα, στις 11 Φεβρουαρίου, με στόχο την επέκταση της πρωτοβουλίας και σε ακόμη περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Οι Ημέρες Καριέρας Τουρισμού επιβεβαίωσαν τον στρατηγικό τους ρόλο ως γέφυρα σύνδεσης ανάμεσα σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες του κλάδου, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες ανάπτυξης στον τομέα του Τουρισμού και ενισχύοντας τη δυναμική του θέση στην οικονομική σκηνή της χώρας, καταλήγει η ανακοίνωση.