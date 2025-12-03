ΙΕΛΚΑ: Στο 1,75% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Νοέμβριο

Στο 1,75% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Νοέμβριο του 2025, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ κινήθηκε υψηλότερα σε σχέση και με τον Οκτώβριο του 2025, όταν είχε διαμορφωθεί στο 1,08%.

Η επίδοση αυτή προκύπτει από τη στοχευμένη μηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) αποκλειστικά στο κανάλι των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ σχετικά με τις πληθωριστικές τάσεις στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων.

Από την έρευνα προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

Ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σουπερμάρκετ είναι της τάξης του +1,75% τον Νοέμβριο 2025 σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024. Ο δείκτης τιμών Νοεμβρίου 2025 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο 2025 είναι πρακτικά αμετάβλητος με -0,05%.

Συνολικά το κυλιόμενο 12μηνο (Δεκέμβριος 2024-Νοέμβριος 2025) καταγράφει αύξηση +1,06%.

Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Νοέμβριο 2025 σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024 καταγράφονται στις κατηγορίες:

Φρέσκα φρούτα και λαχανικά: -7,37%

Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: -3,65%

Τρόφιμα παντοπωλείου: - 3,60%

Τροφές και είδη για κατοικίδια: -3,01%

Είδη μιας χρήσης, οικιακά είδη: -1,87%

Οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα της ομαλοποίησης της αγοράς και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά (η μείωση προέρχεται από την κατηγορία των λαχανικών η οποία ευνοείται το τελευταίο διάστημα από τις καιρικές συνθήκες) και στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού.

Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Νοέμβριο 2025 σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024 καταγράφονται στις κατηγορίες:

Είδη πρωινού & ροφήματα: +13,12%

Φρέσκα κρέατα: +12,72%

Μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη: +10,67%

Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά: +5,80%

Γαλακτοκομικά και χυμοί ψυγείου: +4,63%

Οι διεθνείς τιμές του κακάο και του καφέ σίγουρα επηρεάζουν τις κατηγορίες των γλυκών, του πρωινού και των ροφημάτων, αλλά και των κατεψυγμένων (π.χ. παγωτά, γλυκά). Σε σχέση με την τιμή του κακάο, οι αυξήσεις στις τιμές πρώτων υλών διεθνώς της τελευταίας 2ετίας λόγω των κλιματικών συνθηκών ήταν πολύ υψηλές. Σημειώνεται ότι λόγω της φύσης των προϊόντων που χρησιμοποιούν κακάο, τα υποπροϊόντα (σοκολάτα) αλλά και τα τελικά προϊόντα (γλυκά) παράγονται σε επόμενους χρόνους με διαφορετικές τιμές.

Σε σχέση με τις αυξήσεις στα φρέσκα κρέατα πρόκειται για εξέλιξη η οποία οφείλεται, πρώτον, στις αυξήσεις των διεθνών τιμών στα εισαγόμενα είδη και ειδικά στο μοσχάρι λόγω της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου (σημειώνεται ότι η πλειοψηφία του μοσχαριού που καταναλώνεται στην Ελλάδα είναι εισαγωγής) και δεύτερον, στις ασθένειες ζώων που έπληξαν πολλές περιοχές εκτροφής στην Ελλάδα και ειδικά τα αμνοερίφια. Οι ασθένειες και η μείωση στο ζωικό κεφάλαιο πλέον επηρεάζει και την κατηγορία των γαλακτοκομικών και ιδιαίτερα των τυροκομικών προϊόντων, καθώς αυξάνεται το κόστος παραγωγής τους.

Οι λόγοι στους οποίους αποδίδεται η τάση της ευρύτερης συγκράτησης των τιμών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ: