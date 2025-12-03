Μπέργκαμ-Παπασταύρου: Η Ελλάδα δείχνει το δρόμο

Τα επόμενα βήματα στην εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποίησε ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ στην Ουάσιγκτον.

«Είμαστε, λοιπόν, εδώ για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Ξεκινήσαμε πολύ δυνατά, αλλά έχουμε ακόμη αρκετό δρόμο μπροστά μας για να πετύχουμε τον στόχο. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να δούμε πώς θα πάμε παρακάτω», σημείωσε ο κ. Παπασταύρου απευθυνόμενος στον Αμερικανό υπουργό.

Ο κ. Μπέργκαμ προεδρεύει επίσης στο Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας. Στη συνάντηση παρέστη και ο εκτελεστικός διευθυντής του Συμβουλίου, Τζάροντ 'Ατζεν, μαζί με άλλους αξιωματούχους. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της διοργάνωσης του συνεδρίου PTEC στην Αθήνα και εν μέσω του ενισχυμένου μομέντουμ που έχουν δημιουργήσει οι συμφωνίες και οι ανακοινώσεις που προέκυψαν εκεί.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Νταγκ Μπέργκαμ ανέφερε ότι «όταν μιλάμε για τις δύο μεγαλύτερες προτεραιότητες, την ειρήνη και την ευημερία, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δείχνει τον δρόμο. Διότι σήμερα δεν υπάρχει διπλωματία χωρίς ενεργειακή διπλωματία. Και το έργο ενεργειακής διπλωματίας που επιτελείτε εσείς, κύριε Υπουργέ, ο Πρωθυπουργός, η Πρέσβης, αποτελεί παράδειγμα ηγεσίας για ολόκληρη την Ευρώπη».

Υπό αυτό το πρίσμα, τόνισε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία που συμμετείχε στο συνέδριο της Αθήνας ήταν η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα και σημείωσε ότι οι δύο πρόσφατες επισκέψεις του στην Ελλάδα «άλλαξαν το στρατηγικό τοπίο».

Από την πλευρά του, κ. Παπασταύρου ανέδειξε ότι η επιτυχία του PTEC δεν αφορούσε μόνο το μέγεθος της συμμετοχής, αλλά κυρίως τα απτά αποτελέσματα. Υπενθύμισε τη συμφωνία μεταξύ ExxonMobil και HelleniQ Energy που ανοίγει τον δρόμο για έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα μετά από τέσσερις δεκαετίες, καθώς και τη συμμετοχή επτά χωρών στον κάθετο διάδρομο για την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και την ενίσχυση της ροής αμερικανικού LNG.

Ο Έλληνας υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην συμφωνία μεταξύ της Venture Global, της ΑΚΤΩΡ και της ΔΕΠΑ, για την ενίσχυση της παρουσίας αμερικανικής ενέργειας στην περιοχή. Υπογράμμισε ακόμη ότι το σχήμα 3+1 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σε επίπεδο υπουργών ενέργειας, στοιχείο που, όπως είπε, αποτυπώνει την εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας.

Ο Σταύρος Παπασταύρου ευχαρίστησε τον κ. Μπέργκαμ για τον ρόλο του στην ενίσχυση των διμερών πρωτοβουλιών, επισημαίνοντας ότι η επίσκεψή του στη Ρεβυθούσα τον Σεπτέμβριο συνέβαλε στην ανάδειξη της σημασίας των ελληνικών υποδομών. Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η κοινή προσπάθεια έχει ξεκινήσει δυναμικά, αλλά απομένει σημαντικό έργο ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας.

Η δήλωση του Σ. Παπαστραύρου μετά την Ολοκλήρωση της Συνάντησης

«Συναντήθηκα σήμερα με τον υπουργό Εσωτερικών και επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, τον κύριο Νταγκ Μπέργκαμ. Με τον κύριο Μπέργκαμ έχουμε μια στενή συνεργασία που μας επιτρέπει να τρέχουμε γρήγορα και να υλοποιούμε τις ενεργειακές συμφωνίες που υπογράψαμε τον προηγούμενο μήνα στο Ζάππειο. Δηλαδή, την ερευνητική γεώτρηση της ExxonMobil, της HelleniQ Energy και της Energean στην Ελλάδα, τη συμφωνία για τον κάθετο διάδρομο για μια περιοχή 100 εκατομμυρίων ανθρώπων και την προμήθεια αμερικανικού φυσικού αερίου από ελληνικές εταιρείες. Συμφωνίες, οι οποίες δημιουργούν ευκαιρίες για την πατρίδα μας, νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας, θωρακίζουν την ενεργειακή μας ασφάλεια και ενισχύουν τη γεωστρατηγική θέση μας. Προχωρούμε με σχέδιο, αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση. Η χώρα μας είναι ενεργειακός κόμβος και αξιόπιστος τόπος επενδύσεων για τις αμερικανικές εταιρείες».