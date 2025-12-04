#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,2% μειώθηκε η ανεργία το τρίτο τρίμηνο

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 393.162 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 8,2%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους

Δημοσιεύθηκε: 4 Δεκεμβρίου 2025 - 12:22

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το Γ΄ τρίμηνο του 2025.

Αναλυτικά, κατά το Γ΄ τρίμηνο του 2025:

- Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.402.914 άτομα παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 1,8%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

- Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 393.162 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 8,2%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το ποσοστό ανεργίας το Γ΄ τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 8,2% (Πίνακας 1). Το ποσοστό ανεργίας κατά το προηγούμενο τρίμηνο (Β’ 2025) ήταν 8,6% και κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Γ’ 2024) ήταν 9,0%.

- Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 4.204.623. Ειδικότερα, τα άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών, ανήλθαν σε 2.959.279. Ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 0,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 2,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

 

