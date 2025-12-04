#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επιστολή Κουρέτα για την αποζημίωση ζώων από Daniel και Elias

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας ζητάει η αποζημίωση για τους πληγέντες από τις κακοκαιρίες να είναι ίδιου ύψους με αυτή της ευλογιάς και της πανώλης.

Επιστολή Κουρέτα για την αποζημίωση ζώων από Daniel και Elias

Δημοσιεύθηκε: 4 Δεκεμβρίου 2025 - 16:46

Να μεριμνήσει άμεσα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αποκατάσταση της αδικίας που αφορά τους κτηνοτρόφους που απώλεσαν το ζωικό τους κεφάλαιο κατά τη διάρκεια των θεομηνιών Daniel και Elias και οι οποίοι αποζημιώθηκαν με πολύ χαμηλότερο ύψος τιμών ανά ζώο και επιπλέον δεν έλαβαν καμία οικονομική ενίσχυση απωλεσθέντος εισοδήματος, ζητά με επιστολή του προς τον αρμόδιο υπουργό Κωνσταντίνο Τσιάρα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.

Ο κ. Κουρέτας σημειώνει την ανάγκη ένταξης των παραπάνω κτηνοτρόφων, τόσο στην εφ’ άπαξ καταβολή της ενίσχυσης για την απώλεια εισοδήματος, όσο και στην καταβολή της διαφοράς στην αποζημίωση του ζωικού κεφαλαίου με τις τιμές ανά ζώο που αποζημιώθηκαν οι πληγέντες κτηνοτρόφοι από τις επιζωοτίες της πανώλης και της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Αναλυτικότερα η επιστολή Δημ. Κουρέτα στον κ. Τσιάρα αναφέρει:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας ένα θέμα που προέκυψε με τις αποζημιώσεις των πληγέντων κτηνοτρόφων της Περιφέρειάς μας, από την ευλογιά. Τόσο το ποσό αποζημίωσης ανά ζώο, όσο και η εφ’ άπαξ αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από την ευλογιά και την πανώλη των αιγοπροβάτων, είναι μέτρα που θα στηρίξουν τους κτηνοτρόφους και θα τους βοηθήσουν να ανταπεξέλθουν στις τραγικές οικονομικές συνθήκες που βιώνουν μετά τη θανάτωση των ζώων τους.

Με βάση όμως τις τρέχουσες τιμές αποζημίωσης του ζωικού κεφαλαίου και της απώλειας εισοδήματος, δημιουργείται μια μεγάλη αδικία σε σχέση με τους κτηνοτρόφους που απώλεσαν το ζωικό τους κεφάλαιο κατά τη διάρκεια των θεομηνιών DANIEL και ELIAS και οι οποίοι αποζημιώθηκαν με πολύ χαμηλότερο ύψος τιμών ανά ζώο και επιπλέον δεν έλαβαν καμία οικονομική ενίσχυση απωλεσθέντος εισοδήματος.

Κύριε Υπουργέ, παρακαλούμε όπως άμεσα μεριμνήσετε για την αποκατάσταση της αδικίας αυτής έναντι μερίδας κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εντάσσοντας και τους πληγέντες κτηνοτρόφους από τις θεομηνίες DANIEL και ELIAS, τόσο στην εφ’ άπαξ καταβολή της ενίσχυσης για την απώλεια εισοδήματος, όσο και καταβάλλοντάς τους τη διαφορά στην αποζημίωση του ζωικού κεφαλαίου με τις τιμές ανά ζώο που αποζημιώθηκαν οι πληγέντες κτηνοτρόφοι από τις επιζωοτίες της πανώλης και της ευλογιάς των αιγοπροβάτων».

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στα 433.229 τα αιγοπρόβατα που έχουν θανατωθεί για την ευλογιά

ΥΠΑΑΤ: Οριστικό τέλος στην «τεχνική λύση»

Τσιάρας: Πληρωμές €500 εκατ. στους αγρότες αυτή την εβδομάδα

Τι θα ισχύσει για τους δημοσίους υπαλλήλους λόγω της κακοκαιρίας Byron

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο