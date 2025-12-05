ΤΜΕΔΕ: Δεύτερο διεθνές συνέδριο «Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο»

Το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) ανακοινώνει το αναλυτικό πρόγραμμα και τους εξέχοντες προσκεκλημένους του, στο 2ο Διεθνές Συνέδριο, με τίτλο: «Redefining the Future Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο», που θα διεξαχθεί στις 9 και 10 Δεκεμβρίου, στο κτίριο Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας της Ελλάδος, επί της οδού Σίνα 16 και τελεί υπό την αιγίδα της Τράπεζας της Ελλάδος και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Κεντρικός στόχος του συνεδρίου είναι η χαρτογράφηση των βιώσιμων στρατηγικών του αύριο, που συνδέουν την τεχνολογική καινοτομία, με τη θεσμική συνεργασία και τις πηγές χρηματοδότησης, αναδεικνύοντας την ανάγκη ένταξης του κλιματικού κινδύνου στις υποδομές, στις κατασκευές και στις επενδύσεις.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Πρώτη ημέρα

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιήσει ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, κ. Παύλος Μαρινάκης, παρουσιάζοντας τη συνολική εθνική προοπτική του εγχειρήματος.

Κεντρικός Ομιλητής του Συνεδρίου θα είναι ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος θα μιλήσει για το ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης, για τον κλιματικό κίνδυνο και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός διήμερου, υψηλού επιπέδου, διαλόγου για την κλιματική προσαρμογή, τη χρηματοδότηση ανθεκτικών υποδομών και τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο οικονομικό και τεχνικό μοντέλο.

Στη συνέχεια, ο κ. Ιωάννης Τσακίρης, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB), θα αναφερθεί στους τρόπους χρηματοδότησης της μετάβασης για βιώσιμες και ανθεκτικές ευρωπαϊκές υποδομές.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός κ. Νίκος Ταχιάος, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γιώργος Στασινός, η κα. Ισμήνη Παπακυρίλλου (ΕΑΤ), ο κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης (Υπερταμείο) και ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Χάρης Δούκας, θα αναδείξουν τις ανάγκες μετασχηματισμού του συστήματος υποδομών, τη σημασία της βιώσιμης κινητικότητας και τα νέα τεχνοκρατικά εργαλεία σχεδιασμού.

Στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως οι Περιφερειάρχες κ. Δημήτρης Πτωχός, κ. Γιώργος Αμανατίδης και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Στέλιος Αγγελούδης, καθώς και κορυφαίοι ακαδημαϊκοί διεθνούς κύρους, ανάμεσά τους οι Prof. Peter Droege, Prof. Antonio Riverso, εκπρόσωποι της International Academy of Architecture (IAA) και της (UIA), θα μιλήσουν για την ευρωπαϊκή πράσινη ατζέντα, την ορθολογική διαχείριση των πόρων σε περιφέρειες και δήμους και τις πόλεις του μέλλοντος σε συνάρτηση με την κλιματική κρίση.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της CrediaBank, κα. Ελένη Βρεττού, θα αναφερθεί στην επόμενη ημέρα του τραπεζικού συστήματος, ενώ ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης θα μιλήσει για τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε με στρατηγικές θωράκισης των υποδομών.

Η πρώτη ημέρα ολοκληρώνεται με δύο εξειδικευμένα panels. Στο πρώτο θα αναλυθεί το θέμα των αστικών μεταφορών, με τη συμμετοχή των κ. Νίκου Κουρέτα (Ελληνικό Μετρό), κ. Θανάση Τσιάνου (Σύλλογος Συγκοινωνιολόγων) και κ. Αθανάσιου Κοτταρά (ΣΤΑ.ΣΥ.), αναδεικνύοντας την ανάγκη για σύγχρονα, πράσινα και έξυπνα δίκτυα.

Στο τελευταίο panel της ημέρας η πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), κα Λουκία Σαράντη, ο κ. Φίλιππος Δομαζινάκης από τον όμιλο ALUMIL, ο κ. Γιάννης Μητρόπουλος από την εταιρεία FIBRAN και ο κ. Αναστάσιος Ριζόπουλος από την εταιρεία INTERPLAST θα αναλύσουν τις προδιαγραφές και την αντοχή των δομικών υλικών σε φυσικές καταστροφές.

Δεύτερη ημέρα

Η δεύτερη ημέρα εστιάζει έντονα στη χρηματοδότηση έργων, στις αγορές κεφαλαίων και στις πράσινες επενδύσεις.

Το πρώτο panel της ημέρας φιλοξενεί την Πρόεδρο της UIA, Prof. Regina Gonthier, τον Prof. Paolo Desideri (IAA) και τον κ. Πλάτωνα Στυλιανού, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών, οι οποίοι θα μιλήσουν για την κλιματική κρίση, την ανθεκτικότητα και τις προκλήσεις αστικοποίησης.

Σε κρίσιμες θεματικές ενότητες συμμετέχουν ο κ. Γιώργος Παγουλάτος (ΟΟΣΑ), η κα. Θεοδώρα Αντωνακάκη (Τράπεζα της Ελλάδος), ο κ. Θάνος Ψαθάς (ΕΤΒΑ), καθώς και η κα. Δέσποινα Καλλιδρομίτου (ΣΕΓΜ–EFCA), προσφέροντας μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή και τεχνική προοπτική για την κλιματική προσαρμογή.

Ο Αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης θα μιλήσει για τον καθοριστικό ρόλο του Ταμείου Ανάκαμψης στην ελληνική οικονομία και τις προτεραιότητες της επόμενης ημέρας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα panels για την επενδυτική στρατηγική και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες, με ομιλητές τους κ. Μάνο Δροσατάκη (Iolcus), κ. Πάνο Αντωνόπουλο (Alpha Asset Manager), κ. Πάνο Δημητρίου (Generali), κ. Ernesto Di Giorgio (Grant Thornton) και κ. Κώστα Νικολάου (Prudential).

Οι κ. Νίκος Βέττας (ΙΟΒΕ), κ. Κωνσταντίνος Καρτάλης, καθηγητής φυσικής περιβάλλοντος ΕΚΠΑ, κ. Χαράλαμπος Σαχίνης, CEO της ΕΥΔΑΠ θα μιλήσουν για τη βιώσιμη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και την ανθεκτικότητα των υποδομών.

Στη συνέχεια, κεντρική τοποθέτηση θα πραγματοποιήσει ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου εταιρειών AKTOR, ο οποίος θα αναλύσει το θέμα του νέου ενεργειακού χάρτη και των γεωπολιτικών προκλήσεων που έχουν δημιουργηθεί.

Τις εργασίες του Συνεδρίου ολοκληρώνει η ενότητα για τις ψηφιακές υποδομές και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία των τραπεζών, με τη συμμετοχή των κ. Θάνου Βλαχόπουλου (Piraeus Bank), κ. Ιωάννη Σεραφειμίδη (Eurobank), κ. Στέλιου Ηλιάδη (CrediaBank) και κ. Ιωάννη Νεοκοσμίδη (Euroxx).

Ξεχωρίζει η παρέμβαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και ένα πάνελ με εκλεκτούς καλεσμένους από το εξωτερικό, όπως η Prof. Teresa Taboas Veleiro, Vice President (Europe) –UIA, ο Prof. Martin Drahovsky, Vice President of the International Academy of Architecture, ο Professor Nikos Fintikakis, Vice President of the International Academy of Architecture (IAA), ο Professor Jerzy Grochulski Vice President International Union of Architects (UIA).

Οι εργασίες του διήμερου Διεθνούς Συνεδρίου ολοκληρώνονται με τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος θα παρουσιάσει το νέο μοντέλο ασφαλών και βιώσιμων μεταφορών.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και τους συμμετέχοντες βρίσκονται εδώ.