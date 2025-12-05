#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Πληρωμές άνω των 62 εκατ. ευρώ σε 53.401 δικαιούχους από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

Οι καταβολές επιδομάτων και λοιπών ενισχύσεων από τους δυο φορείς την ερχόμενη εβδομάδα.

Δημοσιεύθηκε: 5 Δεκεμβρίου 2025 - 19:14

Συνολικά 62.580.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 53.401 δικαιούχους, από τις 8 έως τις 12 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 8 Δεκεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 20.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 20.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

- 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

- 80.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

 

