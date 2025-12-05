#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιγιάλειας απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Κορίνθου

Ο αποκλεισμός έχει γίνει στο ύψος της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο, με αποτέλεσμα η κίνηση των οχημάτων να εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Κορίνθου.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιγιάλειας απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Κορίνθου

Δημοσιεύθηκε: 5 Δεκεμβρίου 2025 - 20:23

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιγιάλειας προχώρησαν απόψε σε κλείσιμο του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Κορίνθου, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.

Συγκεκριμένα, ο αποκλεισμός έχει γίνει στο ύψος της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο, με αποτέλεσμα η κίνηση των οχημάτων να εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Κορίνθου, από τον ανισόπεδο κόμβο ανατολικού Αιγίου, έως τον ανισόπεδο κόμβο δυτικού Αιγίου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Άνοιξε ο αυτοκινητόδρομος Πατρών – Κορίνθου

Αγρότες: Πάνω από 6.000 τρακτέρ στους δρόμους και 14 μπλόκα

Αγρότες απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο Πατρών–Πύργου, στο ύψος της Κάτω Αχαΐας

Αγροτικές κινητοποιήσεις- Άνοιξε το τελωνείο του Προμαχώνα, κλειστό των Ευζώνων

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο