Κυρανάκης: Το τρίπτυχο για καλύτερες συγκοινωνιακές υπηρεσίες

Περισσότεροι οδηγοί, περισσότερα λεωφορεία και καθαρές λεωφοριολωρίδες, είναι το τρίπτυχο πάνω στο οποίο δουλεύει το υπουργείο Υποδομών με στόχο μέσα στο 2026 το επιβατηγό κοινό της Αθήνας να απολαμβάνει καλύτερες συγκοινωνιακές υπηρεσίες.

Το τρίπτυχο αυτό παρουσίασε στη Βουλή ο Αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, κατά τη συζήτηση επίκαιρης επερώτησης που είχε καταθέσει μαζί με την Κοινοβουλευτική του Ομάδα σχετικά με τα μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα της Αθήνας.

Ο κ. Κυρανάκης παραδέχτηκε ότι «υπάρχουν μεγάλα και σοβαρά προβλήματα σε ότι αφορά τη μεγάλη καθυστέρηση στις μετακινήσεις των πολιτών», σημειώνοντας παράλληλα ότι «το συγκοινωνιακό πρόβλημα στην Αθήνα ακουμπά και σε πολλά άλλα υπουργεία και αρμοδιότητες, και για αυτό χρειάζεται συνεργασία».

Πάντως, απέρριψε τις κατηγορίες ότι μειώθηκαν τα δρομολόγια των λεωφορείων, αντιτείνοντας ότι από τον Μάιο του 2025 αυξήθηκαν τόσο τα δρομολόγια, όσο και οι οδηγοί των λεωφορείων.

Αναγνώρισε ότι «ακόμα υπάρχουν τεράστιες ανάγκες σε οδηγούς», επισημαίνοντας ότι τρέχει ήδη η προκήρυξη για 300 θέσεις νέων οδηγών, ενώ από τον Ιανουάριο θα υπάρξουν σημαντικές αυξήσεις με επόμενη προκήρυξη.

Όπως ανέφερε ο κ. Κυρανάκης, προχωρά η αντικατάσταση των παλαιών λεωφορείων, με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι «μέχρι τον Μάρτιο θα φτάσουν τα 1.976, ενώ μέχρι το 2027 θα προστεθούν άλλα 1.600 νέα λεωφορεία, για τα οποία καταφέραμε να χρηματοδοτηθούν» .

«Στρατηγική μας είναι να επικεντρώσουμε τις δυνάμεις μας στις 15 γραμμές που σηκώνουν το βάρος της βασικής κίνησης, πυκνώνοντας τα δρομολόγια σε ώρες αιχμής σε βάρος ίσως άλλων ωρών μειώνοντας κατά 50% την χρονο-απόσταση, με νέους οδηγούς και καινούργια λεωφορεία, αλλά και με καθαρές λεωφοριολωρίδες, οι οποίες πλέον θα επιτηρούνται με κάμερες», είπε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Κυρανάκης στα έργα αναβάθμισης τόσο του σιδηροδρομικού δικτύου όσο και του Μετρό.

Πολύ σημαντικό έργο χαρακτήρισε την επέκταση του Μετρό προς την Γλυφάδα -η οποία έχει συμφωνηθεί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση- επισημαίνοντας ότι αρχές του 2026 ξεκινά η μελέτη του έργου.

«Είναι αδήριτη ανάγκη υλοποίησης του έργου, το οποίο εμφανίζει μία διακλάδωση, δεδομένου ότι θα δημιουργηθεί κυκλοφοριακό έμφραγμα στην περιοχή λόγω του Ελληνικού. Ο σχεδιασμός είναι να φεύγει από το Ελληνικό και να καταλήγει με τερματικό σταθμό στον Άγιο Κωνσταντίνο. Η πάνω διακλάδωση φτάνει και στην Άνω Γλυφάδα, στη Γούναρη και καταλήγει στη Βουλιαγμένης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο, όποια και εάν είναι η κυβέρνηση θα πρέπει να το συνεχίσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε δε, ότι «για πρώτη φορά γίνεται αντικατάσταση σε όλες τις ράγες του δικτύου του μετρό συνολικής απόστασης 32.000 χιλιομέτρων».

Σύμφωνα με τον κ. Κυρανάκη δύο είναι κυρίως οι επιβαρυντικοί λόγοι της κυκλοφοριακής συμφόρησης που παρατηρείται καθημερινά στους δρόμους της Αθήνας.

πρώτον: η συνειδητή απόφαση της κυβέρνησης για 12μηνη τουριστική περίοδο στην πόλη Αθήνας ως βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας με αποτέλεσμα από 350.000 που ήταν κάθε μήνα οι επιβάτες να φτάνουν στις 600.000 και 700.000, και

«Φανταστείτε τι θα γίνει στο Ελληνικό, έχοντας μια αλυσίδα εφοδιαστική να ανεφοδιάζει τη νέα πόλη», σημείωσε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι έχει ξεκινήσει διαβούλευση με τα συναρμόδια υπουργεία και μία από τις λύσεις που εξετάζονται είναι τα μετακυλιόμενα ωράρια τροφοδοσίας.

«Εξετάζουμε μια πρόταση -και το πρωί είχαμε ευρεία διαβούλευση με τις ενώσεις οδηγών φορτηγών- για να μπορέσουμε, την εφοδιαστική αλυσίδα που ξεκινά και από λιμάνια και καταλήγει σε εργοστάσια, αλλά και μικρές επιχειρήσεις να γίνουν προσαρμογές που θα επιτρέψουν 7 με 10 το πρωί να μην επιβαρύνονται οι βασικές οδικές αρτηρίες από φορτηγά», ανέφερε.

Έμφαση έδωσε ο κ. Κυρανάκης στα έργα που, είτε είναι δρομολογημένα, είτε θα δρομολογηθούν άμεσα, που θα βοηθήσουν σημαντικά στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση, όπως είναι η καθημερινή τεράστια κίνηση στον Κηφισσό.

Όπως είπε, έχει ήδη προκηρυχθεί το έργο για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, προχωρά η ολοκλήρωση της σήραγγας Ηλιούπολης, ενώ το καλοκαίρι θα είναι έτοιμα τα σιδηροδρομικά έργα Αθήνας προς Θεσσαλονίκης.

«Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και προαστικά δρομολόγια, όπως προς τη Λειβαδιά, θα μπορούμε να τα εκτελούμε διότι ο σιδηρόδρομος θα έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα δρομολογίων.

Έτσι πολίτες που εργάζονται στην Αθήνα θα μπορούν να μετακινούνται καθημερινά προς κοντινές περιοχές, αλλά και το αντίθετο. Επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να μετακινήσουν τα κεντρικά τους γραφεία εκτός αστικού ιστού θα μπορούν να το κάνουν δίπλα σε σιδηροδρομικά κέντρα, όπως για παράδειγμα των Αχαρνών.

Τώρα είναι η στιγμή που τελειώνουμε τα έργα το καλοκαίρι, ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την περιοχή και αυτή και πολλές άλλες», επεσήμανε ο κ. Κυρανάκης.

Ταυτόχρονα, εστίασε στην «μακροπρόθεσμη παρέμβαση για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά».

Όπως είπε, «με το έργο αυτό που δημοπρατείται άμεσα, θα υπάρξει σημαντική ελάφρυνση κατά 25% του κυκλοφοριακού προβλήματος στην περιοχή και κατ΄ επέκταση και στον Κηφισό».

«Μία ακόμα σημαντική παρέμβαση», χαρακτήρισε την σιδηροδρομική σύνδεση Ελευσίνας -Θήβας και συγκεκριμένα Θριασίου- Σφίγγας.

«Αυτό είναι πολύ μεγάλο έργο και τώρα είναι η στιγμή του. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 θα υποβάλουμε ως υπουργείο αίτημα για χρηματοδότηση της μελέτης, για το Θριάσιο-Σφίγγα, στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο χρηματοδοτεί μεγάλα έργα.

Αυτό το έργο, σε συνδυασμό με την κανονική λειτουργία του Θριασίου Πεδίου ως εμπορευματικό κέντρο "logistic¨θα μπορέσει να βγάζει όλη την κίνηση των φορτηγών που πηγαίνουν προς βόρεια, προς την υπόλοιπη Ελλάδα, από τον Κηφισσό», τόνισε χαρακτηριστικά.