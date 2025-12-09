Πληθωρισμός 2,4% το Νοέμβριο με αυξήσεις 8,6% ενοίκια και 13% στο κρέας

Aύξηση 2,4% καταγράφει ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή το Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Ετσι, ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2024 - Νοεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2023 - Νοεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,5%, έναντι αύξησης 2,8% στο αμέσως προηγούμενο αντίστοιχο διάστημα.

Με τον πληθωρισμό στο 2,4% καταγράφονται ανατιμήσεις 20,7% στον καφέ και 13% στα κρέατα. Υψηλότερες κατά 6,9% είναι οι τιμές στα προϊόντα ζαχαροπλαστικής, αλλά μειωμένες 37,6% στο ελαιόλαδο και 5,9% στα λαχανικά.

Το κόστος ενοικίου τρέχει με 8,6% αλλά το φυσικό αέριο τιμολογείται 12,4% χαμηλότερα. Ανατιμήσεις 6,3% καταγράφονται στο πακέτο διακοπών και 7,7 σε εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία.

Γενικότερα, η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 2,4% τον μήνα Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Νοεμβρίου 2024, προήλθε από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

2,7% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και δημητριακά, κρέατα (γενικά), νωπά ψάρια, γαλακτοκομικά και αυγά, φρούτα (γενικά), σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ελαιόλαδο, λαχανικά (γενικά), σάλτσες-καρυκεύματα.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και δημητριακά, κρέατα (γενικά), νωπά ψάρια, γαλακτοκομικά και αυγά, φρούτα (γενικά), σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ελαιόλαδο, λαχανικά (γενικά), σάλτσες-καρυκεύματα. 1,7% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα. 1,3% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση , λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης. 3,7% στην ομάδα Στέγαση , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης. 0,5% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού, οικιακές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στις οικιακές συσκευές και επισκευές.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού, οικιακές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στις οικιακές συσκευές και επισκευές. 0,6% στην ομάδα Υγεία , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικές-οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικές-οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα. 0,7% στην ομάδα Μεταφορές , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, πετρέλαιο κίνησης, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη).

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, πετρέλαιο κίνησης, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη). 0,5% στην ομάδα Επικοινωνίες , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες. 0,7% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτισμού, πολιτιστικές δραστηριότητες, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε οπτικοακουστικό εξοπλισμό-υπολογιστές-επισκευές.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτισμού, πολιτιστικές δραστηριότητες, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε οπτικοακουστικό εξοπλισμό-υπολογιστές-επισκευές. 2,8% στην ομάδα Εκπαίδευση , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 7,4% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία- κυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία- κυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία. 0,6% στην ομάδα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, ασφάλιστρα υγείας, άλλες υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη ατομικής φροντίδας, ασφάλιστρα οχημάτων.

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.