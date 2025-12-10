Διεθνής διαγωνισμός για την επιλογή Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ

Τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους για την κάλυψη της θέσης του Προέδρου της «Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» αναζητά το υπουργείο Οικονομικών.

Τα κριτήρια

Όπως προκύπτει από την προκήρυξη αποκλειστικά κριτήρια επιλογής στη θέση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. είναι:

α) η υψηλή επιστημονική κατάρτιση με επαγγελματική ή ακαδημαϊκή εξειδίκευση στο αντικείμενο της στατιστικής ή συναφών κλάδων ή σε αντικείμενο συναφές προς το αντικείμενο των στατιστικών ερευνών και μελετών,

β) η ικανότητα του υποψηφίου, όπως προκύπτει από την επαγγελματική και επιστημονική του πορεία, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των στατιστικών αρχών που προβλέπονται στο άρθρο 338 παρ. 2 ΣΛΕΕ, στο άρθρο 2 του Κανονισμού 223/2009 και στον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές και

γ) η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών.

i) Ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης:

Η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

ii) Κωλύματα Διορισμού:

Δεν διορίζεται Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) υποψήφιος, εάν συντρέχει στο πρόσωπό του οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κωλύματα:

α) έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας, κατά περιουσιακών δικαιωμάτων, για αδικήματα σχετικά με τα υπομνήματα, σχετικά με την υπηρεσία, κατά των ηθών, καθώς και εάν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε κακούργημα (σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3051/2002),

β) έχει εκπέσει ή παυθεί από την ιδιότητα του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., για σπουδαίο λόγο που αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων του, δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3832/2010.

γ) κατέχει άλλη θέση ή ασκεί επάγγελμα που αντίκειται στην υποχρέωση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του ν. 3832/2010.

Οι υποψήφιοι πρέπει να μην εμπίπτουν στα προβλεπόμενα κωλύματα συμμετοχής κατά τον χρόνο του διορισμού (έκδοση της πράξης διορισμού). Η ύπαρξη κωλύματος κατά τον τελικό έλεγχο των δικαιολογητικών, ακόμη και αν ο υποψήφιος έχει επιλεγεί αρχικά, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία ή την μη έκδοση της πράξης διορισμού.

Η διαδικασία επιλογής

i) Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για διορισμό στην προκηρυσσόμενη θέση και διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα δύνανται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, με συνημμένο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] (Γραμματεία Επιλογής Προέδρου ΕΛΣΤΑΤ), από τις 10.12.2025 και ώρα 9:00 π.μ. έως και τις 19.12.2025, με καταληκτική ώρα 4:00 μ.μ.

Η αίτηση υποψηφιότητας συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα του Παραρτήματος και θα πρέπει να έχει βεβαιωθεί ψηφιακά μέσω της διαδικτυακής πύλης του ελληνικού κράτους “gov.gr”, που βρίσκεται διαθέσιμη στην διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai- kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou.

Αιτήσεις που δεν πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Εμπρόθεσμη και ηλεκτρονική υποβολή στην καθορισμένη διεύθυνση.

β) Υποβολή ρητής δήλωσης ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα διορισμού για τη θέση του Προέδρου.

γ) Αναφορά δέσμευσης από τον υποψήφιο ότι, σε περίπτωση επιλογής του, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την άρση τυχόν ασυμβίβαστων.

δ) Υποβολή πλήρων στοιχείων επικοινωνίας (τηλεφωνικά ή/και ηλεκτρονικά), δεν θα εξετάζονται και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ii) Αξιολόγηση υποψηφίων από Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη της θέσης του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ θα αξιολογηθούν από πενταμελή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 200899 ΕΞ 2025/ 19.11.2025 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΔΑ: 9ΜΕ3Η-ΡΕΙ), αποτελούμενη από τα εξής μέλη:

1. Ιωάννη Τσουκαλά, Εκπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων, Επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή των Ελλήνων και Καθηγητή Οικονομικής Επιστήμης στο Adam Smith Business School του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης, Πρόεδρο της Επιτροπής. Διαθέτει εκτενή ερευνητική και ακαδημαϊκή εμπειρία με συνεργασίες σε διεθνείς φορείς, μεταξύ των οποίων τα CES-ifo Research Network, Federal Reserve Banks των Η.Π.Α. και το The Productivity Institute – Scotland Forum, στο οποίο είναι Επιστημονικός Διευθυντής.

2. Ιωάννη Ντζούφρα, Εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Καθηγητή Στατιστικής στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με σημαντικό ερευνητικό και διδακτικό έργο στη Μπεϋζιανή και Υπολογιστική Στατιστική, στη μοντελοποίηση δεδομένων και στην εφαρμογή προηγμένων στατιστικών μεθόδων σε κοινωνικές και οικονομικές επιστήμες.

3. Jean-Luc Tavernier, Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), Γενικό Επιθεωρητή Οικονομικών της Γαλλίας (Inspecteur Général des Finances), πρώην Γενικό Διευθυντή της Γαλλικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INSEE, 2012–2025), με εκτενή εμπειρία στη στατιστική διοίκηση και στη χάραξη οικονομικής πολιτικής.

4. Priit Potisepp, Εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Συμβουλευτικού Φορέα για τη Διακυβέρνηση στον Τομέα της Στατιστικής, Σύμβουλο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Διεθνούς Συνεργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών της Εσθονίας. Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στη δημοσιονομική πολιτική, τη διακυβέρνηση των επίσημων στατιστικών και την ευρωπαϊκή συνεργασία.

5. Pádraig Dalton, Εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ESSC), Διευθυντή της PD Management Consulting Ltd και πρώην Γενικός Διευθυντής της Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ιρλανδίας (Central Statistics Office – CSO, 2012–2024). Έχει υπηρετήσει σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στην CSO, συμπεριλαμβανομένων αυτών του Assistant Director General και Director Statistical Support & Innovation.

Γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή θα παρέχουν οι κάτωθι υπάλληλοί της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:

1) η Αικατερίνη Καλλιώτη του Γεωργίου, με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Στατιστικών, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων, της Δ/νσης Μεθοδολογίας, Διαχείρισης Ποιότητας και Διεθνών Σχέσεων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ. ΣΤΑΤ.), ως τακτική και

2) η Αικατερίνη Μαρκουλάκη του Παναγιώτη, με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της Δ/νσης Διοίκησης της της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ. ΣΤΑΤ.), ως αναπληρώτρια.

Η Γραμματεία της Επιτροπής θα δημοσιοποιεί, με τρόπο που να διασφαλίζεται η διαφάνεια, τα κριτήρια αποδοχής ή απόρριψης των αιτήσεων καθώς και τα πορίσματά της καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

iii) Έργο της Επιτροπής.

Βάσει των στοιχείων που υποβάλλονται από τους υποψηφίους και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο που συλλέγει, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων εισηγείται αιτιολογημένα στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών την επιλογή του υποψηφίου που ανταποκρίνεται στο μέγιστο βαθμό στα νόμιμα κριτήρια επιλογής της Ενότητας ΙΙ της παρούσας.

Σε περίπτωση που ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δε συμφωνεί με την εισήγηση της Επιτροπής, μπορεί να διορίσει ως Πρόεδρο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τον υποψήφιο που επιλέγει ο ίδιος, μετά από προηγούμενη κοινοποίηση στην Επιτροπή, πλήρους αιτιολογίας της επιλογής του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ενότητα II, κριτήρια επιλογής και αφού η Επιτροπή του γνωστοποιήσει την κρίση της, σχετικά με την ανταπόκριση του υποψηφίου στα κριτήρια επιλογής.

Η εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, η αιτιολογία της τυχόν αποκλίνουσας από την εισήγηση της Επιτροπής, επιλογής του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η σχετική επ’ αυτής κρίση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, δημοσιεύονται υποχρεωτικά στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΣΤΑΤ.