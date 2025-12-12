Επιβάλλεται τέλος 3 ευρώ στα δέματα από Τemu και Shein

Συμφωνία στην Ευρώπη για να εφαρμόσει ένας πάγιος δασμός ύψους €3 στα μικροδέματα αξίας κάτω των €150 που εισέρχονται στην ΕΕ, κυρίως μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, από την 1η Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το προσωρινό αυτό μέτρο ανταποκρίνεται στο γεγονός ότι τα συγκεκριμένα δέματα εισέρχονται σήμερα στην ΕΕ ατελώς, οδηγώντας σε αθέμιτο ανταγωνισμό για τους πωλητές της ΕΕ, κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, υψηλά επίπεδα απάτης και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου τεθεί σε εφαρμογή η μόνιμη ρύθμιση για τα εν λόγω δέματα, η οποία συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο του 2025.

Από την 1η Ιουλίου 2026, τα αγαθά που εισέρχονται στην ΕΕ σε μικρές αποστολές και έχουν αξία κάτω των €150 θα υπόκεινται σε πάγιο δασμό €3. Ο συντελεστής θα εφαρμόζεται σε όλα τα αγαθά που εισέρχονται στην ΕΕ και για τα οποία οι πωλητές εκτός ΕΕ είναι εγγεγραμμένοι στο ενωσιακό σύστημα εισαγωγών one-stop shop (IOSS) για σκοπούς ΦΠΑ. Αυτό καλύπτει το 93% όλων των ροών ηλεκτρονικού εμπορίου προς την ΕΕ.

Το μέτρο είναι διακριτό από την προτεινόμενη αποκαλούμενη «χρέωση διαχείρισης», η οποία βρίσκεται επί του παρόντος υπό συζήτηση στο πλαίσιο της δέσμης μεταρρύθμισης των τελωνείων και του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Προσωρινή λύση σε ένα επείγον ζήτημα

Η σημερινή κίνηση ακολουθεί τη δέσμευση του Συμβουλίου τον Νοέμβριο του 2025 να εργαστεί προς μια απλή, προσωρινή λύση για την επιβολή τελωνειακών δασμών στα συγκεκριμένα αγαθά το συντομότερο δυνατόν εντός του 2026. Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνηθείσα μόνιμη λύση για την πλήρη κατάργηση του ορίου απαλλαγής από τελωνειακούς δασμούς. Από εκείνο το σημείο, όλα τα αγαθά κάτω των €150 θα υπόκεινται σε κανονικούς ενωσιακούς δασμολογικούς συντελεστές ανά προϊόν.

Η Επιτροπή θα αξιολογεί τακτικά κατά πόσον ο συντελεστής θα πρέπει να επεκταθεί και στα αγαθά που πωλούνται από εμπόρους μη εγγεγραμμένους στο IOSS και εισέρχονται στην ΕΕ.