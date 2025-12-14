Από «σκουπίδια» σε φαβορί: Τα ελληνικά ομόλογα απογειώνονται

Τα ελληνικά ομόλογα, από «σκουπίδια», μία 10ετία πριν, τώρα προτιμώνται από τους διεθνούς οίκους ακόμη και από τα γερμανικά. Η Morgan Stanley, στα τέλη Αυγούστου, πρότεινε τη στρατηγική long Ελλάδα – short Γερμανία, ποντάροντας στη σταθερότητα της Αθήνας και την αβεβαιότητα στη Γαλλία, ενόψει των δημοσιονομικών κινδύνων, δείχνοντας εμπιστοσύνη στη θετική δυναμική της ελληνικής οικονομίας.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ, υπήρξε ροή κεφαλαίων από το εξωτερικό ύψους 7,5 δισ. ευρώ για αγορές ομολόγων και εντόκων γραμματίων, όταν το αντίστοιχο ποσό για ολόκληρο το 2024 ανήλθε σε 10 δισ. ευρώ.

Υπάρχουν ακόμη αρκετοί καταλύτες που θα μπορούσαν να συντηρήσουν τη θετική πορεία των ελληνικών ομολόγων και την επόμενη χρονιά. Κατ’ αρχήν, το υποστηρικτικό μακροοικονομικό περιβάλλον, με προεξέχουσα τη συνεχιζόμενη δημοσιονομική υπεραπόδοση, ενισχύει τα περιθώρια για περαιτέρω αναβαθμίσεις της αξιολόγησης του ελληνικού χρέους την περίοδο 2025-2026.

Η κυβέρνηση αναμένει νέες αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους οίκους αξιολόγησης. Παράλληλα, επιχειρεί να στείλει ακόμη ένα θετικό σήμα στις αγορές με το σχέδιο για την ταχύτερη μείωση του δημόσιου χρέους, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μέσω πρόωρων αποπληρωμών δανείων με λήξεις από το 2033 έως το 2042.

Θετικές προοπτικές για το 2026 στην πιστοληπτική αξιολόγηση κρατικών ομολόγων διακρίνει η Τράπεζα Πειραιώς, εκτιμώντας μάλιστα ότι, εάν διατηρηθεί η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, θα υπάρξει επιπλέον αναβάθμιση σε Baa2 κατά τη διάρκεια του 2026.

Αλλά και οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι ανανεώνουν την «ψήφο εμπιστοσύνης» προς τα ελληνικά ομόλογα. Η Bank of America δηλώνει «ταύρος» για τα ελληνικά ομόλογα και κάνει λόγο για ισχυρό story, τόσο για τους κρατικούς όσο και για τους εταιρικούς τίτλους, που συγκαταλέγονται στους κορυφαίους performers της Ευρώπης.

Υπεραπόδοση των ελληνικών ομολόγων, περαιτέρω μείωση των spreads και νέα αναβάθμιση της Ελλάδας το 2026 προβλέπει η Citi. Εκτιμά ότι η τροχιά αναβαθμίσεων θα συνεχιστεί τα επόμενα δύο έως τέσσερα χρόνια, με τη Moody’s να αναμένεται να προχωρήσει σε νέα αναβάθμιση το 2026, σε αντίθεση με τις υποβαθμίσεις που διαφαίνονται σε χώρες όπως η Γαλλία, η Αυστρία και η Φινλανδία.

Νέα «ψήφο εμπιστοσύνης» δίνει και η JP Morgan, τονίζοντας ότι οι ελληνικοί τίτλοι θα ξεχωρίσουν και το 2026, επισημαίνοντας τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα στη δημοσιονομική της εξυγίανση από την περίοδο της κρίσης χρέους.

«Η Ελλάδα αποτελεί μία από τις κορυφαίες επιλογές μας, λόγω ισχυρών μακροοικονομικών και δημοσιονομικών θεμελίων, σταθερού πολιτικού περιβάλλοντος και περιορισμένων χρηματοδοτικών αναγκών τα επόμενα χρόνια», αναφέρει χαρακτηριστικά ο οίκος.

Μείωση χρέους

Η Ελλάδα θα παρουσιάσει τη μεγαλύτερη μείωση χρέους στην Ευρώπη για την περίοδο 2019-2026, με πτώση άνω των 40 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το ΑΕΠ, σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης Fitch. Την ίδια ώρα, οι περισσότερες οικονομίες βλέπουν τα δημοσιονομικά τους να πιέζονται.

Το έλλειμμα της ΕΕ προβλέπεται να φτάσει το 2,7% του ΑΕΠ το 2026, ενώ το αντίστοιχο της Ευρωζώνης θα κινηθεί κοντά στο 3%. Αντίθετα, η Ελλάδα κατατάσσεται στην ομάδα των χωρών που αναμένεται να διατηρήσουν πλεονάσματα.

Ο οίκος Scope Ratings ξεχωρίζει τις επιδόσεις της Ελλάδας, σημειώνοντας ότι ο δείκτης χρέους της χώρας θα είναι στο τέλος της δεκαετίας χαμηλότερος όχι μόνο από της Ιταλίας αλλά και από της Γαλλίας.

Η Ελλάδα αναμένεται να καταγράψει τη μεγαλύτερη μείωση χρέους την περίοδο 2024-2030, με τον δείκτη να υποχωρεί στο 123% του ΑΕΠ. Το ποσοστό αυτό θα είναι χαμηλότερο από της Ιταλίας (136%) και της Γαλλίας (125%) και κοντά σε εκείνο του Βελγίου (120%).

Ήδη από το 2027 η Ελλάδα θα έχει ξεπεράσει την Ιταλία, καθώς ο δείκτης χρέους της θα έχει μειωθεί στο 134% του ΑΕΠ, έναντι 137% στην Ιταλία.

Ραγδαία μείωση του ελληνικού χρέους βλέπει και ο οίκος Wood & Co., εκτιμώντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά μείωσης του χρέους προς το 100% του ΑΕΠ έως το 2030, από 154,1% το 2024 σε περίπου 101,3%.

Σύμφωνα με την UBS, για την περίοδο 2026-2027 η Ελλάδα εμφανίζει την ταχύτερη μείωση δημόσιου χρέους διεθνώς, με σταθερή βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών, ισχυρή ανάπτυξη και θετικό πρωτογενές αποτέλεσμα.

Η UBS εκτιμά επίσης ότι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2026 θα διαμορφωθεί στο 2,4%, υψηλότερα από τον μέσο όρο των εκτιμήσεων.

Η Capital Economics προβλέπει ότι το δημόσιο χρέος θα μειωθεί στο 141% του ΑΕΠ το επόμενο έτος και στο 135% το 2027. Μέχρι το 2030 αναμένεται να είναι χαμηλότερο από της Ιταλίας και κοντά σε αυτό της Γαλλίας.

Πιστοληπτικές αναβαθμίσεις

Από το β’ εξάμηνο του 2019, το ελληνικό αξιόχρεο έχει αναβαθμιστεί σημαντικά από τους διεθνείς οίκους. Ο Fitch, ο DBRS και ο Scope το αναβάθμισαν κατά τέσσερις βαθμίδες, ενώ ο S&P κατά πέντε, με τη Moody’s να δίνει φέτος την επενδυτική βαθμίδα.

Οι αξιολογήσεις της Ελλάδας βρίσκονται πλέον μόλις ένα σκαλοπάτι κάτω από της Ιταλίας. Ωστόσο, το ελληνικό χρέος μειώνεται ταχύτερα και αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ το 2029, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κυβέρνησης και του Fitch.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για τη μείωση του χρέους, θα ακολουθήσουν περαιτέρω αναβαθμίσεις. Η Ελλάδα είναι πιθανό να ανέβει δύο ακόμη σκαλοπάτια τα επόμενα 1-2 χρόνια και να ενταχθεί στην κατηγορία «Α».

Οι αναβαθμίσεις αυτές έχουν ήδη σε μεγάλο βαθμό προεξοφληθεί από τις αγορές, γεγονός που εξηγεί γιατί η Ελλάδα δανείζεται πλέον με χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ