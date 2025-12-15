#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Εκτίναξη στα έσοδα των νοικοκυριών, έφτασαν τα 41,93 δισ.

Το 2ο τρίμηνο του 2025 το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 8,1%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Αύξηση κατανάλωσης 5%, αρνητική αποταμίευση. Οι επενδύσεις έφτασαν τα 5,6 δισ. ευρώ.

Δημοσιεύθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025 - 12:17

Κατά το 2ο τρίμηνο του 2025, το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 8,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 38,77 δισ. ευρώ σε 41,93 δισ. ευρώ, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ. Παράλληλα: 

  • Κατά το 2ο τρίμηνο του 2025 η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών, αυξήθηκε κατά 5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 41,1 δισ. ευρώ σε 43,2 δισ. ευρώ.
  • Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -3,0 % κατά το 2ο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με -6,1 % το 2ο τρίμηνο του 2024.
  • Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, ανήλθαν στο ποσό των 5,6 δισ. ευρώ.
  • Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 27,2% σε σύγκριση με 26,8% το 2ο τρίμηνο του 2024.

 

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

 

