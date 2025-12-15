#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Εκτός λειτουργίας οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ την Τετάρτη

Τα ηλεκτρονικά συστήματα δεν θα είναι διαθέσιμα από τις 16:00 έως 17:30 το απόγευμα της Τετάρτης.

Δημοσιεύθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025 - 13:14

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, από ώρα 16:00 έως 17:30, δεν θα είναι διαθέσιμες όλες οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και ο ιστότοπος του e-ΕΦΚΑ λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης των δικτυακών υποδομών και διατάξεων ασφάλειας του Φορέα.

