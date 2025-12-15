Νέα πρόσκληση της κυβέρνησης στους αγρότες για διάλογο

Υπάρχει η βούληση να συζητήσουμε ουσιαστικά όλα τα ζητήματα, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Τσιάρας σε μήνυμά του προς τους αγρότες.

Υπάρχουν περιθώρια για παρεμβάσεις που αφορούν το κόστος παραγωγής, στην ενέργεια, τα καύσιμα (και ειδικά στο ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία), δήλωσε.

Καλούμε σε διάλογο, τόνισε. «Όσο νωρίτερα γίνει τόσο καλύτερα, τόσο για εκείνους όσο και για τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες με σεβασμό στις ανάγκες τους, αλλά και με επίγνωση των πραγματικών δυνατοτήτων της χώρας. Η κοινωνία περιμένει υπευθυνότητα τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους εκπροσώπους των αγροτών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου και πάντοτε προσπαθούμε να εξαντλούμε τα περιθώρια στήριξης με εθνικά κονδύλια και ευρωπαϊκούς πόρους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα προς αντιμετώπιση», σχολίασε ο κ. Τσιάρας.

Πρόσθεσε ότι «ορισμένα από τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια και αντανακλούν τις πιέσεις που δέχεται ο αγροτικός τομέας», ενώ ξεκαθάρισε ότι «υπάρχει η βούληση από την πλευρά της κυβέρνησης για μια ουσιαστική συζήτηση. Έχουμε εξετάσει προσεκτικά κάθε αίτημα λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των παραγωγών όσο και τις αντοχές της οικονομίας».