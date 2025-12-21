Εκτινάχθηκε στα 36,1 δισ. ο τζίρος από ηλεκτρονικές συναλλαγές

Στα 36,1 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων από ηλεκτρονικές παραγγελίες το 2025 σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Ετήσιας Έρευνας Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Ηλεκτρονικού Εμπορίου που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
Σημειώνεται ότι η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 47.849 επιχειρήσεων με απασχόληση 10 ατόμων και άνω και συνολικό κύκλο εργασιών 380,8 δισ. ευρώ.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το 25,8% των επιχειρήσεων έλαβαν παραγγελίες μέσω ιστοσελίδας ή ειδικών εφαρμογών ή μέσω μηνυμάτων τύπου EDI. Ο κύκλος εργασιών από αυτές τις παραγγελίες ανήλθε σε 36,1 δισ. ευρώ, όπως σημειώθηκε και παραπάνω, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 9,5% του συνολικού κύκλου εργασιών.
Τι ποσοστό των επιχειρήσεων πραγματοποιεί ανάλυση δεδομένων
Ακόμα, σύμφωνα με την έρευνα το 98,7% των επιχειρήσεων είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο για επαγγελματικούς σκοπούς, ενώ στην πρόσβαση συμπεριλαμβάνεται σταθερή και κινητή σύνδεση.
Από τις επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο το 26,1% πραγματοποίησε ανάλυση δεδομένων από τους ίδιους υπαλλήλους τους.
Μάλιστα, το συνολικό ποσοστό των επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν ανάλυση δεδομένων είτε από τους υπαλλήλους τους είτε από εξωτερικό προμηθευτή έφτανε το 31,8%.
Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν ανάλυση δεδομένων από τους υπαλλήλους τους, οι πηγές ανάλυσης διαμορφώθηκαν ως εξής:
- Δορυφορικά δεδομένα
- Ανοιχτά δεδομένα από κυβερνητικές αρχές
- Δεδομένα από έξυπνες συσκευές ή αισθητήρες
- Δεδομένα τοποθεσίας από τη χρήση φορητών συσκευών
- Δεδομένα ιστού
- Δεδομένα από τα κοινωνικά δίκτυα συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών δικτύων της επιχείρησης
- Δεδομένα πελατών π.χ πληροφορίες αγορών, τοποθεσία, κριτικές, αναζητήσεις
- Δεδομένα συναλλαγών π.χ λεπτομέρειες πωλήσεων, αρχεία πληρωμών
Η διείσδυση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Την ίδια ώρα, το 8,2% των επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο χρησιμοποιούν συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης για τουλάχιστον μια από τις παρακάτω χρήσεις:
- Δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας (R&D)
- Λογιστική, έλεγχο ή χρηματοοικονομική διαχείριση
- Ασφάλεια των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας (ICT security)
- Μεταφορά / εφοδιασμό (logistics)
- Οργάνωση διαδικασιών διοίκησης ή διαχείρισης επιχειρήσεων
- Διαδικασίες παραγωγής ή εξυπηρέτησης
- Μάρκετινγκ ή πωλήσεις