Εκτινάχθηκε στα 36,1 δισ. ο τζίρος από ηλεκτρονικές συναλλαγές

Το 25,8% των εταιρειών έλαβε παραγγελίες μέσω ιστοσελίδας ή ειδικών εφαρμογών ή μέσω μηνυμάτων τύπου EDI. Τι ποσοστό αντιστοιχεί στον συνολικό τζίρο. Η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ.

Δημοσιεύθηκε: 21 Δεκεμβρίου 2025 - 08:13

Στα 36,1 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων από ηλεκτρονικές παραγγελίες το 2025 σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Ετήσιας Έρευνας Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Ηλεκτρονικού Εμπορίου που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Σημειώνεται ότι η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 47.849 επιχειρήσεων με απασχόληση 10 ατόμων και άνω και συνολικό κύκλο εργασιών 380,8 δισ. ευρώ.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το 25,8% των επιχειρήσεων έλαβαν παραγγελίες μέσω ιστοσελίδας ή ειδικών εφαρμογών ή μέσω μηνυμάτων τύπου EDI. Ο κύκλος εργασιών από αυτές τις παραγγελίες ανήλθε σε 36,1 δισ. ευρώ, όπως σημειώθηκε και παραπάνω, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 9,5% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Τι ποσοστό των επιχειρήσεων πραγματοποιεί ανάλυση δεδομένων

Ακόμα, σύμφωνα με την έρευνα το 98,7% των επιχειρήσεων είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο για επαγγελματικούς σκοπούς, ενώ στην πρόσβαση συμπεριλαμβάνεται σταθερή και κινητή σύνδεση.

Από τις επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο το 26,1% πραγματοποίησε ανάλυση δεδομένων από τους ίδιους υπαλλήλους τους.

Μάλιστα, το συνολικό ποσοστό των επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν ανάλυση δεδομένων είτε από τους υπαλλήλους τους είτε από εξωτερικό προμηθευτή έφτανε το 31,8%.

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν ανάλυση δεδομένων από τους υπαλλήλους τους, οι πηγές ανάλυσης διαμορφώθηκαν ως εξής:

  • Δορυφορικά δεδομένα
  • Ανοιχτά δεδομένα από κυβερνητικές αρχές
  • Δεδομένα από έξυπνες συσκευές ή αισθητήρες
  • Δεδομένα τοποθεσίας από τη χρήση φορητών συσκευών
  • Δεδομένα ιστού
  • Δεδομένα από τα κοινωνικά δίκτυα συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών δικτύων της επιχείρησης
  • Δεδομένα πελατών π.χ πληροφορίες αγορών, τοποθεσία, κριτικές, αναζητήσεις
  • Δεδομένα συναλλαγών π.χ λεπτομέρειες πωλήσεων, αρχεία πληρωμών

Η διείσδυση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Την ίδια ώρα, το 8,2% των επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο χρησιμοποιούν συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης για τουλάχιστον μια από τις παρακάτω χρήσεις:

  • Δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας (R&D)
  • Λογιστική, έλεγχο ή χρηματοοικονομική διαχείριση
  • Ασφάλεια των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας (ICT security)
  • Μεταφορά / εφοδιασμό (logistics)
  • Οργάνωση διαδικασιών διοίκησης ή διαχείρισης επιχειρήσεων
  • Διαδικασίες παραγωγής ή εξυπηρέτησης
  • Μάρκετινγκ ή πωλήσεις

 

