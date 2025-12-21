Εκτινάχθηκε στα 36,1 δισ. ο τζίρος από ηλεκτρονικές συναλλαγές

Στα 36,1 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων από ηλεκτρονικές παραγγελίες το 2025 σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Ετήσιας Έρευνας Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Ηλεκτρονικού Εμπορίου που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Σημειώνεται ότι η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 47.849 επιχειρήσεων με απασχόληση 10 ατόμων και άνω και συνολικό κύκλο εργασιών 380,8 δισ. ευρώ.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το 25,8% των επιχειρήσεων έλαβαν παραγγελίες μέσω ιστοσελίδας ή ειδικών εφαρμογών ή μέσω μηνυμάτων τύπου EDI. Ο κύκλος εργασιών από αυτές τις παραγγελίες ανήλθε σε 36,1 δισ. ευρώ, όπως σημειώθηκε και παραπάνω, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 9,5% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Τι ποσοστό των επιχειρήσεων πραγματοποιεί ανάλυση δεδομένων

Ακόμα, σύμφωνα με την έρευνα το 98,7% των επιχειρήσεων είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο για επαγγελματικούς σκοπούς, ενώ στην πρόσβαση συμπεριλαμβάνεται σταθερή και κινητή σύνδεση.

Από τις επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο το 26,1% πραγματοποίησε ανάλυση δεδομένων από τους ίδιους υπαλλήλους τους.

Μάλιστα, το συνολικό ποσοστό των επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν ανάλυση δεδομένων είτε από τους υπαλλήλους τους είτε από εξωτερικό προμηθευτή έφτανε το 31,8%.

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν ανάλυση δεδομένων από τους υπαλλήλους τους, οι πηγές ανάλυσης διαμορφώθηκαν ως εξής:

Δορυφορικά δεδομένα

Ανοιχτά δεδομένα από κυβερνητικές αρχές

Δεδομένα από έξυπνες συσκευές ή αισθητήρες

Δεδομένα τοποθεσίας από τη χρήση φορητών συσκευών

Δεδομένα ιστού

Δεδομένα από τα κοινωνικά δίκτυα συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών δικτύων της επιχείρησης

Δεδομένα πελατών π.χ πληροφορίες αγορών, τοποθεσία, κριτικές, αναζητήσεις

Δεδομένα συναλλαγών π.χ λεπτομέρειες πωλήσεων, αρχεία πληρωμών

Η διείσδυση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Την ίδια ώρα, το 8,2% των επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο χρησιμοποιούν συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης για τουλάχιστον μια από τις παρακάτω χρήσεις: