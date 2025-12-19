#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Στους 894.065 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Νοέμβριο

Μειωμένος κατά 7,1% σε ετήσια βάση ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τη ΔΥΠΑ. Γυναίκες το 64,6%. Οι δυο περιφέρειες με τα υψηλότερα ποσοστά ανέργων.

Δημοσιεύθηκε: 19 Δεκεμβρίου 2025 - 14:32

Το σύνολο των εγγεγραμμένων για τον μήνα Νοέμβριο 2025 ανήλθε σε 894.065  άτομα καταγράφοντας μείωση κατά -67.985  άτομα  (-7,1%)  σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Νοέμβριο 2024  και αύξηση κατά  126.064 άτομα (16,4%), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα  Οκτώβριο  2025, σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ.

Από αυτά 419.790 (ποσοστό 47,0%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 474.275 (ποσοστό 53,0%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

  • Οι άνδρες ανέρχονται σε 316.202 άτομα (ποσοστό 35,4%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 577.863 άτομα (ποσοστό 64,6%).
  • Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 268.986 άτομα (ποσοστό 30,1%).
  • Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 434.019 άτομα (ποσοστό 48,5%).

Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 264.422 άτομα (ποσοστό 29,6%) και 165.733 άτομα (ποσοστό 18,5%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων , για τον μήνα Νοέμβριο 2025, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 155.655 άτομα, από τα οποία οι 103.364 (ποσοστό 66,4%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 52.291 (ποσοστό 33,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 62.308 (ποσοστό 40,0%) και οι γυναίκες σε 93.347 (ποσοστό 60,0%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 95.223 (ποσοστό 61,2%) είναι κοινοί, 1.183 (ποσοστό 0,8%) είναι οικοδόμοι, 52.291 (ποσοστό 33,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 3.771 (ποσοστό 2,4%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 3.140 (ποσοστό 2,0%) είναι εκπαιδευτικοί και 47 (ποσοστό 0,0%) είναι λοιποί.

