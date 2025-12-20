Πρέσινγκ από ΥΠΕΝ στο ΤΕΕ για τις πολεοδομικές μελέτες

Πίεση ασκεί η κυβέρνηση στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) να ολοκληρώσει την πρώτη φάση των μελετών για τον πολεοδομικό σχεδιασμό μέσα στους πρώτους μήνες της νέας χρονιάς.

Πρόκειται για μια διαδικασία την οποία έχει αναλάβει το ΤΕΕ, το οποίο συντονίζει και υλοποιεί τις μελέτες. Στη συνέχεια διαβιβάζονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ακολουθεί ο έλεγχός τους από το Συμβούλιο της Επικρατείας και, τελικώς, αποκτούν δεσμευτική νομική ισχύ με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος

Σε επιστολή που έστειλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης, στο ΤΕΕ χθες ζητά να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον οι πρώτες μελέτες μέχρι το Μάρτιο του 2026.

«Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας ώστε να ενημερωθούν οι ανάδοχοι μελετητές ΤΠΣ/ΕΠΣ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα πολεοδομικών μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης», προκειμένου να προβούν εγκαίρως στις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση και υποβολή του σταδίου της πρότασης των μελετών (2ο Στάδιο ΤΠΣ & Α/Β Ενότητα ΕΠΣ) της Α’ Φάσης το αργότερο έως τον Μάρτιο 2026», αναφέρει στην επιστολή.

«Στόχος είναι οι μελέτες να έχουν υποβληθεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών και κατά το δυνατόν νωρίτερα εντός του Μαρτίου, ώστε να καταστεί δυνατός ο έλεγχός τους αρμοδίως και, ακολούθως, η προώθησή τους από το ΤΕΕ προς την Αρχή Σχεδιασμού (ΥΠΕΝ) για τη διατύπωση απόψεων πριν την εκκίνηση των διαδικασιών διαβούλευσης/ανάρτησης», προσθέτει ο κ. Μπακογιάννης.

«Η έγκαιρη και άρτια ολοκλήρωση των μελετών, στο στάδιο αυτό, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ομαλή χρηματοδότηση του έργου μέσω των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας και η τήρηση των προθεσμιών θα συμβάλει στην απρόσκοπτη συνέχεια της δράσης. Σας υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία της δράσης 16879 και το αντίστοιχο ορόσημο είναι η 30η Απριλίου 2026», καταλήγει ο ίδιος.

Σε ποσοστό ολοκλήρωσης 70-80%

Μιλώντας πριν από λίγες ημέρες σε συνέδριο, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Γιώργος Στασινός, αναφέρθηκε στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό και εκτίμησε ότι τον Μάιο θα έχουν ολοκληρωθεί, σε ένα ποσοστό 70-80% οι μελέτες.

Περιγράφοντας το μέγεθος του έργου που βρίσκεται σε εξέλιξη ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ολοκληρωθούν περίπου 200 Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια σε 3 χρόνια, τη στιγμή που με τους μέχρι σήμερα ρυθμούς η Πολιτεία θα χρειαζόταν 100 χρόνια για να τα ολοκληρώσει.

Μετά την ολοκλήρωση των μελετών θα υπάρξει επεξεργασία από επιτροπές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου να φτάσουν στη συνέχεια τα σχέδια προς έγκριση από το ΣτΕ, όπως ανέφερε ο κ. Στασινός υπογραμμίζοντας την ανάγκη να γίνει η προετοιμασία υποδοχής των μελετών.