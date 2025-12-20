Δήμας: Στα €2,5 εκατ. την ημέρα το κόστος για το άνοιγμα διοδίων από τους αγρότες

Περίπου στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ τη μέρα υπολογίζεται το κόστος από το άνοιγμα των διοδίων από τους αγρότες αναφέρει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

«Προφανώς, τα έσοδα που χάνονται από τα διόδια στους αυτοκινητόδρομους μετατρέπονται σε αξιώσεις σε βάρος του Δημοσίου, οι οποίες μάλιστα, δεν είναι καθόλου αμελητέες» τονίζει υπουργός και προσθέτει ότι «το κόστος αυτό εκτιμάται, κατά προσέγγιση, σε 2,5 εκατ. ευρώ την ημέρα, πλην της Αττικής Οδού, και τα χρήματα αυτά πέφτουν στην πλάτη του Έλληνα φορολογούμενου, ο οποίος θα κληθεί να σηκώσει ένα επιπλέον, αχρείαστο βάρος».

Σύμφωνα με τον κ. Δήμα όσοι σκέφτονται να ανοίξουν τα διόδια με το πρόσχημα να γίνει ελεύθερη η διέλευση για τους πολίτες, ουσιαστικά είναι εκείνοι που θα επιβαρύνουν με το κόστος της μη καταβολής των διοδίων όλους τους φορολογούμενους. Όσους χρησιμοποιήσουν τον δρόμο, αλλά και τους υπόλοιπους οι οποίοι δεν θα τον χρησιμοποιήσουν.

Ο υπουργός αναφέρεται και στα μεγάλα συγκοινωνιακά έργα που αλλάζουν τη εικόνα της χώρας αλλά και στο πρόγραμμα αντιπλημμυρικών και υδραυλικών έργων σε όλη την Ελλάδα προϋπολογισμού πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ. «Το 2026 αναμένεται να ολοκληρωθούν άλλα δύο εμβληματικά έργα. Το πρώτο είναι η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με πέντε νέους σταθμούς: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα. Το επόμενο μεγάλο βήμα είναι παράδοση στην κυκλοφορία του βόρειου τμήματος του Ε-65, μήκους 45 χλμ».

Για τα αντιπλημμυρικά ο υπουργός υπογραμμίζει ότι σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη 51 υδραυλικά έργα κάθε κατηγορίας, συνολικού προϋπολογισμού 1,22 δισ. ευρώ, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, ενώ παράλληλα «τρέχουν» 34 μελέτες ύψους 76,4 εκατ. ευρώ, 14 έργα υπό δημοπράτηση προϋπολογισμού 936 εκατ. ευρώ και έργα άνω των 290 εκατ. ευρώ που προγραμματίζονται, γεγονός που αποδεικνύει ότι υπάρχει συνέχεια, βάθος και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Ενδεικτικά, μόνο στην Αττική υλοποιούνται μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ, που περιλαμβάνουν διευθετήσεις ρεμάτων.