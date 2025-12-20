#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Χρυσή λίρα: Αγγίζει τα 1.000 ευρώ η πώληση, ράλι και στο ασήμι

Δημοσιεύθηκε: 20 Δεκεμβρίου 2025 - 14:45

Συνεχίζεται η ανοδική πορεία της χρυσής λίρας, με την τιμή της να αγγίζει πλέον τα 1.000 ευρώ στην πώληση, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον τόσο από αγοραστές όσο και από πωλητές. Η αγορά παρουσιάζει έντονη κινητικότητα, καθώς πολλοί ιδιώτες επιλέγουν να εκμεταλλευτούν τις υψηλές τιμές.

Για τις εξελίξεις στην αγορά μίλησε ο εκτιμητής λιρών κ. Χρήστος Πουλόγλου, στην εκπομπή «10 με τόνο» του ΕΡΤNews.

«Ένας χαμός πάλι αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε. Αλλά δεν είναι μόνο η χρυσή λίρα. Είναι και το ασήμι, το οποίο κάνει ένα εντυπωσιακό ράλι για το 2025. Η χρυσή λίρα αυτή τη στιγμή η τράπεζα την αγοράζει στα 840 ευρώ και την πουλάει περίπου στα 1.000 ευρώ» δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκτιμητής.

Η νέα άνοδος επιβεβαιώνει ότι η λίρα έχει αφήσει πίσω της προηγούμενα ρεκόρ: «Έχει ξεπεράσει προηγούμενα επίπεδα που είχε φτάσει τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, αλλά συνεχίζει την άνοδο. Έχει σταθεροποιηθεί και η τιμή φαίνεται ότι θα είναι μόνο προς τα πάνω».

Ο κ. Πουλόγλου εξήγησε: «Οι ιδιώτες εκμεταλλεύονται την τιμή και πουλάνε για να διαθέσουν αυτά τα κεφάλαια σε κάτι διαφορετικό. Μπορεί κάποιος να θέλει να αγοράσει αυτοκίνητο, να κάνει μια ανακαίνιση ή να επενδύσει σε ακίνητο».

Παράλληλα, υπάρχει και επενδυτικό ενδιαφέρον από όσους είχαν αγοράσει σε χαμηλότερα επίπεδα. «Πολλοί έχουν αγοράσει πιο φθηνά και τώρα θέλουν να εξαργυρώσουν το κέρδος τους, γιατί η άνοδος ήταν πολύ απότομη από τον Οκτώβριο και μετά».

Όσον αφορά το αν είναι η κατάλληλη στιγμή για πώληση ή αναμονή, η απάντηση είναι επιφυλακτική: «Δεν το ξέρει κανείς. Είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Αν πέσει, αγοράζουμε πιο φθηνά. Αν ανέβει, αγοράζουμε πιο ακριβά και φτιάχνουμε έναν μέσο όρο. Αν όμως βλέπεις ότι η τιμή είναι ψηλά και σε εξυπηρετεί, καλό είναι να πουλήσεις».

Παρά τις υψηλές τιμές, το έθιμο των γιορτών δεν έχει εγκαταλειφθεί: «Ανάλογα με τα οικονομικά του καθενός. Μπορεί κάποιος να πάρει μικρότερα νομίσματα ή ασήμι. Αυτή τη στιγμή η ουγγιά ασημιού είναι περίπου 70 ευρώ λιανική και το κιλό γύρω στα 1.840 ευρώ. Το ασήμι έχει αύξηση περίπου 120% μέσα στο 2025».

Πηγή: ΕΡΤ

