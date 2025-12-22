#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ευλογιά Αιγοπροβάτων: Καταβλήθηκαν άλλα €2,4 εκατ. στις Περιφέρειες

Περισσότερο το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενίσχυσε τις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Αχαΐας και Σερρών.

Δημοσιεύθηκε: 22 Δεκεμβρίου 2025 - 11:44

Στην πέμπτη κατανομή ύψους 2,4 εκατ. ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Περιφερειών σχετικά με την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, με την 5η κατανομή καταβλήθηκαν 2.433.346,51 ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά τις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας (26,3%), Αχαΐας (25,6%) και Σερρών (21,3%).

Η 5η κατανομή έχει ως εξής:

  • Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας: €621.736,00 (25,6%)
  • Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας: €109.442,00 (4,5%)
  • Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας: €76.526,00 (3,1%)
  • Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης: €20.805, 28 (0,9%)
  • Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας: €188.082,74 (7,7%)
  • Περιφερειακή Ενότητα Κεφαληνίας: €39.175,00 (1,6%)
  • Περιφερειακή Ενότητα Λαρίσης: €640.981,95 (26,3%)
  • Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας: €77.104,00 (3,2%)
  • Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας: €70.000,00 (2,9%)
  • Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας: €71.702,65 (2,9%)
  • Περιφερειακή Ενότητα Σερρών: €517.790,00 (21,3%)

Σύνολο €2.433.346,51 (100%)

