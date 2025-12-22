#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Σε έλεγχο της ΑΑΔΕ το βράδι του Σαββάτου, τα POS δεν ήταν συνδεδεμένα με τις ταμειακές μηχανές. Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο και 48ωρη σφράγιση στο νυχτερινό κέντρο.

Διήμερο λουκέτο και «καμπάνα» €20.000 σε club στον Κεραμεικό

Δημοσιεύθηκε: 22 Δεκεμβρίου 2025 - 12:35

Ακόμη μία περίπτωση φοροδιαφυγής σε μεγάλο και γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αττικής εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Πρόκειται για επιχείρηση στην περιοχή του Κεραμεικού, την οποία επισκέφθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Πυρετός το Σαββατόβραδο».

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι τα POS του καταστήματος δεν ήταν διασυνδεδεμένα με τις ταμειακές μηχανές, ενώ μέσα σε χρονικό διάστημα 20 λεπτών —κατά το οποίο παρέμειναν στον χώρο οι ελεγκτές— δεν είχαν εκδοθεί εισιτήρια εισόδου για 35 πελάτες.

Στην επιχείρηση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ και σφραγίστηκε για 48 ώρες. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος των βιβλίων της σε βάθος χρόνου, ώστε να αξιολογηθεί η συνολική φορολογική της συμπεριφορά.

